9 milyon euro ve 5 transfer sonrası yeni Fenerbahçe! İşte 2020 Kanarya kadrosu | Son dakika haberleri

2020 model Fenerbahçe yükleniyor... UEFA anlaşması gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-lacivertliler, Eljif Elmas transferinden 16 milyon euro'yu kasasına koydu. Vedat Muriç için 3.5 milyon euro, Deniz Türüç için 2 milyon euro ve Altay Bayındır için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan kulübün transfer için elinde 16 milyon euroluk bonservis gelirinden bu harcamalar düşüldüğünde 9 milyon euro kalıyor. Peki bu 9 milyon euro ile gelecek 5 transfer hangileri? İşte yanıtı ve transferler sonrası 2020 model Kanarya'nın ilk 11'i: