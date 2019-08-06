9 milyon euro ve 5 transfer sonrası yeni Fenerbahçe! İşte 2020 Kanarya kadrosu | Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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9 milyon euro ve 5 transfer sonrası yeni Fenerbahçe! İşte 2020 Kanarya kadrosu | Son dakika haberleri

2020 model Fenerbahçe yükleniyor... UEFA anlaşması gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-lacivertliler, Eljif Elmas transferinden 16 milyon euro'yu kasasına koydu. Vedat Muriç için 3.5 milyon euro, Deniz Türüç için 2 milyon euro ve Altay Bayındır için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan kulübün transfer için elinde 16 milyon euroluk bonservis gelirinden bu harcamalar düşüldüğünde 9 milyon euro kalıyor. Peki bu 9 milyon euro ile gelecek 5 transfer hangileri? İşte yanıtı ve transferler sonrası 2020 model Kanarya'nın ilk 11'i:

6 Ağustos 2019 Salı 13:55 Güncelleme: 06.08.2019 13:59
9 milyon euro ve 5 transfer sonrası yeni Fenerbahçe! İşte 2020 Kanarya kadrosu | Son dakika haberleri

Fenerbahçe dört takviye daha yaparak transfer dönemini kapatmak istiyor.

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9 milyon euro ve 5 transfer sonrası yeni Fenerbahçe! İşte 2020 Kanarya kadrosu | Son dakika haberleri

Finansal Fair Play çerçevesinde hareket eden yönetimin elinde transfer için şu anda 9 milyon euroluk bütçe bulunuyor.

9 milyon euro ve 5 transfer sonrası yeni Fenerbahçe! İşte 2020 Kanarya kadrosu | Son dakika haberleri

Hemen her bölgeden 5 oyuncu için 9 milyon euro ödeyebilecek olan sarı-lacivertliler bu nedenle bazı isimleri bonservis bedelsiz takıma kazandırmayı umuyordu.

9 milyon euro ve 5 transfer sonrası yeni Fenerbahçe! İşte 2020 Kanarya kadrosu | Son dakika haberleri

Bu isimlerden en önemlisi Kolarov. Ancak Roma kulübünün ısrarla bonservis istemesi nedeniyle buradaki plan tam olarak tutmamıştı.

9 milyon euro ve 5 transfer sonrası yeni Fenerbahçe! İşte 2020 Kanarya kadrosu | Son dakika haberleri

Daha önce Sırp oyuncunun bonservisini alıp geleceği düşünülmüştü.

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