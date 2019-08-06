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9 milyon euro ve 5 transfer sonrası yeni Fenerbahçe! İşte 2020 Kanarya kadrosu | Son dakika haberleri
2020 model Fenerbahçe yükleniyor... UEFA anlaşması gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-lacivertliler, Eljif Elmas transferinden 16 milyon euro'yu kasasına koydu. Vedat Muriç için 3.5 milyon euro, Deniz Türüç için 2 milyon euro ve Altay Bayındır için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan kulübün transfer için elinde 16 milyon euroluk bonservis gelirinden bu harcamalar düşüldüğünde 9 milyon euro kalıyor. Peki bu 9 milyon euro ile gelecek 5 transfer hangileri? İşte yanıtı ve transferler sonrası 2020 model Kanarya'nın ilk 11'i:
6 Ağustos 2019 Salı 13:55
Güncelleme: 06.08.2019 13:59
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Fenerbahçe dört takviye daha yaparak transfer dönemini kapatmak istiyor.
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Finansal Fair Play çerçevesinde hareket eden yönetimin elinde transfer için şu anda 9 milyon euroluk bütçe bulunuyor.
Hemen her bölgeden 5 oyuncu için 9 milyon euro ödeyebilecek olan sarı-lacivertliler bu nedenle bazı isimleri bonservis bedelsiz takıma kazandırmayı umuyordu.
Bu isimlerden en önemlisi Kolarov. Ancak Roma kulübünün ısrarla bonservis istemesi nedeniyle buradaki plan tam olarak tutmamıştı.
Daha önce Sırp oyuncunun bonservisini alıp geleceği düşünülmüştü.