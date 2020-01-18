Moses transferinin şampiyonluk yolundaki etkisinden şüphe duyduğunu belirten eski hoca, "Moses, tipik Antonio Conte oyuncularından. Bazı oyuncular, değerinden daha fazla öne çıkmayı başarır, bazıları şampiyondur. Conte de harika bir teknik adam ve bu kararına güvenmek lazım. Ancak yine de soralım, Inter, bu transferler Juventus'un önüne geçebilecek mi? Yine de biraz uzak kalıyorlar gibi" dedi.



