Van der Wiel'den flaş sözler! 'Türkiye'de kraldım' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Van der Wiel'den flaş sözler! "Türkiye'de kraldım"

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Amerike MLS ekiplerinden Toronto FC'de top koşturan Hollandalı sağ bek Gregory Van der Wiel, sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemle ilgili açıklamalarda bulunurken, "Türkiye'de kraldım" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

20 Haziran 2020 Cumartesi 21:30
Van der Wiel'den flaş sözler! Türkiye'de kraldım

2016-17 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de top koşturan Gregory Van der Wiel, Hollanda basınına konuştu. Kariyeriyle ilgili açıklamalar yapan Wiel, sarı-lacivertli formayı giydiği dönemle alakalı flaş itiraflarda bulundu.

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Van der Wiel'den flaş sözler! Türkiye'de kraldım

İŞTE VAN DER WIEL'İN AÇIKLAMALARI

"Şu andaki bilgilerimle baktığımda, kariyerim boyunca daha da fazla şeyler kazanma şansını kaybettiğimi görüyorum. Ancak bu iş böyle, bazı kararları veriyorsun ve onların sonucunda bazı şanslar önüne çıkıyor."

Van der Wiel'den flaş sözler! Türkiye'de kraldım

"Bayern Münih'e rekor bir bedelle gidebilecekken, Ajax'ta kalma kararı almıştım mesela. Kafası net bir çocuktum ve transfer olmadım. Şimdi bazen düşünüyorum; O teklifi reddetmek için çılgın olmak gerek."

Van der Wiel'den flaş sözler! Türkiye'de kraldım

"PSG YERİNE F.BAHÇE'Yİ TERCİH ETTİM"

"Paris Saint-Germain'de harika yıllar geçirdim. Üst seviyede, büyük yıldızlarla birlikte yıllarca oynadım. 3 yıl daha sözleşme imzalayabilecek durumdaydım ancak Fenerbahçe'ye gitme kararı verdim. Orada takdir bekliyordum."

Van der Wiel'den flaş sözler! Türkiye'de kraldım

"Para kazandım ve bu transfer iyi sonuçlandı. Orada ben kraldım. Ancak sonra bazı şeyler farklı gelişti ve bazı kararlar vermek zorunda kaldım."

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