Van der Wiel'den flaş sözler! "Türkiye'de kraldım"

İŞTE VAN DER WIEL'İN AÇIKLAMALARI

"Şu andaki bilgilerimle baktığımda, kariyerim boyunca daha da fazla şeyler kazanma şansını kaybettiğimi görüyorum. Ancak bu iş böyle, bazı kararları veriyorsun ve onların sonucunda bazı şanslar önüne çıkıyor."