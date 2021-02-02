Galeri Fenerbahçe Transferin son gününde bu oldu! Edin Dzeko Mert Hakan ve Ozan Tufan...

Transferin son gününde bu oldu! Edin Dzeko Mert Hakan ve Ozan Tufan...

Ara transfer döneminde Mesut Özil, Attila Szalai, Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'den flaş hamleler geldiği ortaya çıktı. Santrfor mevkisine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko ve Süper Lig'in golcüsü Boupendza için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Öte yandan Kanarya'nın yıldızlarına teklif yağdı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...