Galeri Fenerbahçe Transferin son gününde bu oldu! Edin Dzeko Mert Hakan ve Ozan Tufan...

Transferin son gününde bu oldu! Edin Dzeko Mert Hakan ve Ozan Tufan...

Ara transfer döneminde Mesut Özil, Attila Szalai, Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'den flaş hamleler geldiği ortaya çıktı. Santrfor mevkisine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko ve Süper Lig'in golcüsü Boupendza için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Öte yandan Kanarya'nın yıldızlarına teklif yağdı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Transferin son gününde bu oldu! Edin Dzeko Mert Hakan ve Ozan Tufan...

Transferin son gününde bu oldu! Edin Dzeko Mert Hakan ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe transferin son gününde de boş durmadı. Golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler 2 flaş hamle yaptı.

Transferin son gününde bu oldu! Edin Dzeko Mert Hakan ve Ozan Tufan...

DZEKO İÇİN NABIZ YOKLANDI!
Kanarya, transfer penceresenin son gününde Roma'da kadro dışı kalan Edin Dzeko için girişimlerde bulundu.

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Transferin son gününde bu oldu! Edin Dzeko Mert Hakan ve Ozan Tufan...

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Bosnalı forvet için nabız yokladığını yazdı. Yapılan girişimlerden bir sonuç çıkmadı ve Dzeko takımında kaldı.

Transferin son gününde bu oldu! Edin Dzeko Mert Hakan ve Ozan Tufan...

BOUPENDZA YAZA BIRAKILDI!
Hatayspor'un golleriyle Süper Lig'i kasıp kavuran yıldızı Boupendza için de son bir hamle yapıldı. Ancak golcü transferi süre yetmediği için yaza bırakıldı.

Transferin son gününde bu oldu! Edin Dzeko Mert Hakan ve Ozan Tufan...

SON GÜNDE FENERBAHÇE'YE TEKLİF YAĞDI!
Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle gündeme oturan Fenerbahçe'ye tahtanın kapanmasına son gün kala yıldız futbolcularına teklif yağdı.

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