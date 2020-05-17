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Transferi duyurdular! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için Arabistan basınından önemli bir haber gündeme geldi... Haziran 2020'de Al Hilal ile sözleşmesi ile sona erecek yıldız oyuncu için Süper Lig'in 3 devinin de transfer savaşında olduğu ifade edilirken, bu savaşa Brezilyalı kulüplerin de katıldığı ifade edildi! İşte detaylar ve o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

17 Mayıs 2020 Pazar 13:22 Güncelleme: 17.05.2020 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





