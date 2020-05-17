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Transferi duyurdular! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için Arabistan basınından önemli bir haber gündeme geldi... Haziran 2020'de Al Hilal ile sözleşmesi ile sona erecek yıldız oyuncu için Süper Lig'in 3 devinin de transfer savaşında olduğu ifade edilirken, bu savaşa Brezilyalı kulüplerin de katıldığı ifade edildi! İşte detaylar ve o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
17 Mayıs 2020 Pazar 13:22
Güncelleme: 17.05.2020 14:03
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Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali olarak düşüşe geçen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde ibresini maliyeti düşük ya da bonservissiz yıldızlara çevirdi.
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Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Süper Lig'in 3 devinin yöneticileri, aldığı kararlarda, kısa sürede transferlerin sonlandırılması ve bir an önce gelecek sezonun kadro yapılandırmasının kurulması gerektiği kanısına vardı.
Bu bağlamda gerek Türkiye'den gerekse dünyadan birçok isimle görüşen kulüpler, oyuncularla birebir temas içerisinde.
Transferde rotasını Arabistan piyasasına çeviren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefinde sürpriz bir isim olduğu öne sürüldü.
Suudi basınının konu ile ilgili yaptığı haberde, İstanbul'un 3 devinin haricinde Brezilya kulüplerinin de yıldız isim için temasta olduğu belirtildi.