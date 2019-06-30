Transferde şok gelişme! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Transferde şok gelişme! Fenerbahçe...

Transferde şok gelişme! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sil baştan bir kadro hazırlığında olan sarı-lacivertliler ilk olarak Murat Sağlam ve Kruse transferlerini bitirmiş, Emre Belözoğlu ve Kolarov ile de prensip anlaşmasına varmıştı. Transferde bu gelişmelerin yaşandığı Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok bir haber geldi...
30 Haziran 2019 Pazar 16:51 Güncelleme: 30.06.2019 16:51
Transferde şok gelişme! Fenerbahçe...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferde şok gelişme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor...

Transferde şok gelişme! Fenerbahçe...

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapma peşindeydi.

Transferde şok gelişme! Fenerbahçe...

Transferde Kruse ve Murat Sağlam'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Kolarov transferlerine de kesin gözüyle bkaılıyordu.

Transferde şok gelişme! Fenerbahçe...

Aleksandar Kolarov'u transferinde Kanarya'ya kötü bir haber geldi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN