Transferde şok gelişme! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sil baştan bir kadro hazırlığında olan sarı-lacivertliler ilk olarak Murat Sağlam ve Kruse transferlerini bitirmiş, Emre Belözoğlu ve Kolarov ile de prensip anlaşmasına varmıştı. Transferde bu gelişmelerin yaşandığı Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok bir haber geldi...

30 Haziran 2019 Pazar 16:51 Güncelleme: 30.06.2019 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





