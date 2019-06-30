Transferde şok gelişme! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sil baştan bir kadro hazırlığında olan sarı-lacivertliler ilk olarak Murat Sağlam ve Kruse transferlerini bitirmiş, Emre Belözoğlu ve Kolarov ile de prensip anlaşmasına varmıştı. Transferde bu gelişmelerin yaşandığı Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok bir haber geldi...
30 Haziran 2019 Pazar 16:51
Güncelleme: 30.06.2019 16:51
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.
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Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor...
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapma peşindeydi.
Transferde Kruse ve Murat Sağlam'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Kolarov transferlerine de kesin gözüyle bkaılıyordu.
Aleksandar Kolarov'u transferinde Kanarya'ya kötü bir haber geldi.