Transferde kılıçlar çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Süper Lig'de ilk yarının son düdüğü çalarken transfer sezonu resmen başladı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için temaslarını sürdürürken, bazı kulüpler geçmiş transfer sezonlarında olduğu gibi birçok kez karşı karşıya geliyor. Bu kez de Beşiktaş ve Fenerbahçe dünya yıldızı bir golcü için karşı karşıya. İşte iki dev kulübün transfer savaşının detayları...