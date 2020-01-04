HaberlerGaleriTransferde kılıçlar çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya
Transferde kılıçlar çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya
Süper Lig'de ilk yarının son düdüğü çalarken transfer sezonu resmen başladı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için temaslarını sürdürürken, bazı kulüpler geçmiş transfer sezonlarında olduğu gibi birçok kez karşı karşıya geliyor. Bu kez de Beşiktaş ve Fenerbahçe dünya yıldızı bir golcü için karşı karşıya. İşte iki dev kulübün transfer savaşının detayları...
4 Ocak 2020 Cumartesi 17:23
Güncelleme: 04.01.2020 17:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle kulüpler kadrosuna katacakları isimler için startı verdi. Özellikle Süper Lig'in 4 dev ekibi transferde çok hareketli bir dönem geçireceğe benziyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok isimle temaslarını sıklaştıran Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bazı isimlerle ön protokolleri imzaladı bile.
Ancak geçmiş transfer dönemlerinde olduğu gibi kulüpler bazı isimler için karşı karşıya geliyor...
Bu kez de Süper Lig'in iki dev ekibi olan Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında dünya yıldızı bir isim için kılıçlar çekildi.
İŞTE O İSİM VE YAŞANAN TRANSFER SAVAŞININ DETAYLARI...