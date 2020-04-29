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Transfer görüşmesi resmen gerçekleşti! İngiliz savunmacı Fenerbahçe'ye
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı yapacağı transfer görüşmeleriyle değerlendirmek isteyen Fenerbahçe'de birçok isim gündemde... Teknik direktör arayışlarına öncelik veren sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Bu bağlamda yapılacak nokta transferlerle kadrosunu güçlendirecek olan Fenerbahçe, flaş bir isimle görüşme halinde. İşte detaylar...
29 Nisan 2020 Çarşamba 12:27
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Son haftalarında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe transferde vites yükseltti...
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Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için planlamalarını masaya yatırırken, bir çok konu hakkında müzakerelerini sürdürmeye devam ediyor.
ÖNCELİK TEKNİK DİREKTÖR Fenerbahçeli kurmayların önceliği ise teknik direktör... Yönetim, Erol Bulut, Giampaolo, Mauel Pellegrini ve Nenad Bjelica isimleri üzerinde özellikle duruyor.
Öte yandan gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, kupaya uzanmak isterken diğer yandan da 2021 yılında olacak kongreyi düşünüyor.
Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, hüsranla geçen 2 sezonun ardından yükseliş hedeflerken, hem teknik direktör konusunda hem de transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor.