Transfer görüşmesi resmen gerçekleşti! İngiliz savunmacı Fenerbahçe'ye

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı yapacağı transfer görüşmeleriyle değerlendirmek isteyen Fenerbahçe'de birçok isim gündemde... Teknik direktör arayışlarına öncelik veren sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Bu bağlamda yapılacak nokta transferlerle kadrosunu güçlendirecek olan Fenerbahçe, flaş bir isimle görüşme halinde. İşte detaylar...