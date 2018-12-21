Thierry Henry’nin gözü Martin Skrtel’de!

Martin Skrtel'in talipleri artıyor. Son olarak İspanya medyasında Barcelona'nın, devre arasında takıma tecrübeli bir stoper takviyesi yapmak istediği ve bu pozisyon için en iyi adaylar ise Zenit'ten Branislav Ivanovic ve Fenerbahçe'den Martin Skrtel'in olduğu ifade edildi.