Thierry Henry’nin gözü Martin Skrtel’de! - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Thierry Henry’nin gözü Martin Skrtel’de!

Barcelona'nın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Martin Skrtel'i son teknik direktör Thierry Henry istedi.

21 Aralık 2018 Cuma, 10:15:22 Güncelleme: 10:16:56
Thierry Henry’nin gözü Martin Skrtel’de!

Martin Skrtel'in talipleri artıyor. Son olarak İspanya medyasında Barcelona'nın, devre arasında takıma tecrübeli bir stoper takviyesi yapmak istediği ve bu pozisyon için en iyi adaylar ise Zenit'ten Branislav Ivanovic ve Fenerbahçe'den Martin Skrtel'in olduğu ifade edildi.

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Thierry Henry’nin gözü Martin Skrtel’de!

Bir iddia da İngiltere'den geldi. Monaco'nun Martin Skrtel'e olan ilgisi Fransa'nın ardından İngiliz basını tarafından da doğrulandı.

Thierry Henry’nin gözü Martin Skrtel’de!

Haberde, eski Liverpool'lu Slovak stoperin teknik direktör Thierry Henry'nin transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

Thierry Henry’nin gözü Martin Skrtel’de!

34 yaşında olan Martin Skrtel Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.

Thierry Henry’nin gözü Martin Skrtel’de!

Öte yandan Fenerbahçe'nin yaşı gereği Martin Skrtel'e gelen tekliflere sıcak baktığı iddia edildi.

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