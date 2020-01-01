Tarihe geçen transferden haber var! Fenerbahçe...

Ara transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla sürüyor... Sarı-lacivertliler, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde imza attırmayı planladığı isimleri netleştiriyor. Türkiye'den ve dünyadan çeşitli isimlerle görüşen sarı-lacivertliler, kısa zaman içerisinde peşinde olduğu yıldızlara imza attırmayı hedefliyor... Bu bağlam da Fenerbahçe'ye, 'tarihe geçen transfer'den haber geldi... İşte o flaş gelişme! (fotomac.comtr / DIŞ HABERLER)
1 Ocak 2020 Çarşamba 09:49
Güncelleme: 01.01.2020 10:21
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Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak Rizespor karşısında alınan kritik 3 puan, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk macerasını diri tutmasına sebep olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Elinde Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan gibi yıldız orta saha oyuncularına bulunduran sarı kanarya, forvet hattında Rodriguez, Max Kruse ve Vedat Muriç gibi isimlerle ilerliyor.
Ocak transfer döneminde elinde 'fazlalık' olarak nitelendirdiği isimlerle yollarını ayırma planları yapan yönetim, gelecek isimlerle de doğru ve stratejik takviyeler yapmayı planlıyor...
Bu bağlamda çeşitli bölgelere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de liste, hemen hemen netleşmiş durumda...
SOL BEKTE FARKLI İSİMLER
Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanmasından dolayı Fenerbahçe'nin sol bek listesinde yer alan isimlerse Milan forması giyen Ricardo Rodriguez ve son olarak Portekiz ekiplerinden Rio Ave forması giyen Fabio Coentrao...