Tarihe geçen transferden haber var! Fenerbahçe...

Ara transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla sürüyor... Sarı-lacivertliler, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde imza attırmayı planladığı isimleri netleştiriyor. Türkiye'den ve dünyadan çeşitli isimlerle görüşen sarı-lacivertliler, kısa zaman içerisinde peşinde olduğu yıldızlara imza attırmayı hedefliyor... Bu bağlam da Fenerbahçe'ye, 'tarihe geçen transfer'den haber geldi... İşte o flaş gelişme! (fotomac.comtr / DIŞ HABERLER)

1 Ocak 2020 Çarşamba 09:49 Güncelleme: 01.01.2020 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





