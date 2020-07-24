Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...
Süper Lig'in 34. haftasında sezonu Çaykur Rizespor karşısında kapatacak olan Fenerbahçe, ligi galibiyetle tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertliler mücadeleye sakatlığı bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç'in yanı sıra kart cezası bulunan Muriqi, Tolga Ciğerci, Jailson ve Deniz Türüç'ten yoksun olarak çıkacak. Karşılaşma öncesi Tahir Karapınar'ın nasıl bir 11 tercih edeceği merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesinin muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe yarın saat 21.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Bu maçla birlikte sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunu tamamlayacak. Galibiyet, yenilgi veya beraberlik durumunda sıralaması değişmeyecek olan sarı-lacivertli ekip sezonu 7. sırada tamamlayacak.
38. RANDEVU
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 37 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 22 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7'sini Rizespor kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırırken, kalesinde ise 38 gole engel olamadı.
EVİNDE KAYBETMİYOR
Çaykur Rizespor'u konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, daha sonraki 16 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakibine mağlup olmadı. Rizespor ise Fenerbahçe ile oynadığı son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanırken, tek galibiyetini geçen sezon iç sahada 3-0'lık skorla aldı.