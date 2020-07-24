Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...

Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...

Süper Lig'in 34. haftasında sezonu Çaykur Rizespor karşısında kapatacak olan Fenerbahçe, ligi galibiyetle tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertliler mücadeleye sakatlığı bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç'in yanı sıra kart cezası bulunan Muriqi, Tolga Ciğerci, Jailson ve Deniz Türüç'ten yoksun olarak çıkacak. Karşılaşma öncesi Tahir Karapınar'ın nasıl bir 11 tercih edeceği merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesinin muhtemel 11'leri...

24 Temmuz 2020 Cuma 15:48 Güncelleme: 24.07.2020 15:50
Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla 2019-2020 sezonunu tamamlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe yarın saat 21.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Bu maçla birlikte sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunu tamamlayacak. Galibiyet, yenilgi veya beraberlik durumunda sıralaması değişmeyecek olan sarı-lacivertli ekip sezonu 7. sırada tamamlayacak.

Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...

38. RANDEVU
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 37 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 22 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7'sini Rizespor kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırırken, kalesinde ise 38 gole engel olamadı.

Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...

EVİNDE KAYBETMİYOR
Çaykur Rizespor'u konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, daha sonraki 16 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakibine mağlup olmadı. Rizespor ise Fenerbahçe ile oynadığı son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanırken, tek galibiyetini geçen sezon iç sahada 3-0'lık skorla aldı.

Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...

GERİDEN GELEREK 20 PUAN
Fenerbahçe, bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında 20 puanla en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip Tahir Karapınar göreve geldikten sonra oynadığı yedi karşılaşmanın altısında skor dezavantajına yakalandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA