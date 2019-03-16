Spor yazarlarından Fenerbahçe - Sivasspor yorumu

6 savunmacı ile sahaya çıkarsan tabi ki hücum edip, rakip kaleye gidemezsin! Bu arada hep söylüyorum Roman Neustadter, Sadık'tan çok daha tecrübeli bir oyuncu. Dün Sadık yine neler yaptı! Soldado ise ilk yarıda tam bir hayal kırıklığı idi. İsabetli pas Harun: 7; Soldado: 5... 8 maç sonra ligde ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Harun, yaptığı acemice hatalarla taraftarları tedirgin etti. İlk yarıda bir şeyler yapmaya çalışan taraf, konuk Sivasspor'du. Yiğidolar; Douglas, Özer ve Emre ile etkili ataklar geliştirdi. Ama Diabate çok etkisizdi.