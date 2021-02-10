Galeri Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya çeyrek finalde havlu attı. Evinde üst üste 2 büyük maç kaybeden sarı-lacivertlilerde tehlike zilleri çalmaya başlarken, karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarları Emre Bol ve Reha Kapsal teknik direktör Erol Bulut'u eleştirdi. İşte dikkat çeken o yorumlar...

Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

EMRE BOL

Böyle bir takımı bu kadar kötü oynatabilmek ekstra beceri istiyor! Alanyaspor karşısında topu rakibe verince çok övmüştüm Erol hocayı... Ama nereden bileyim her maçta topu rakibe verecek! Her maçı bekleyerek oynayacak! Kusura bakma ama Fenerbahçe böyle oynamamalı hocam.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Ben bir gazeteci olarak Aykut Kocaman'ın nasıl oynatacağını bilirken senin farkedememen tuhaf geliyor bana. İyi bir teknik direktörün elinde futbolcular üzerine koymalı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Ancak bakıyorum da neredeyse takımdaki herkes geriye gitmiş. Ve geri gitmeye de devam ediyor. Mesut Özil'i takım gerideyken değil en azından maç başlarken görmek istiyorum. Fenerbahçe kontra atak oynayacak bir takım mı Allah aşkına! Erol hoca Galatasaray maçından ders almamış anlaşılan...

Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Szalai özellikle uzatma dakikalarında forvetlere adeta, "Başlarım yapacağınız işe! Ben de öne çıkıyorum" dedi. Hem savunmada hem de hücumda elinden geleni yaptı. Zaten ondan gayri iyi oynadı diyebileceğimiz tek bir isim daha yok.

Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

Bak Erol hoca; takıma nasıl bir taktik verdiğini açıkçası anlamıyorum. Lakin oyuncuların da anlamıyor! Hele ilk 45 dakikaları çöpe atmandan çok sıkıldım.

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