Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya çeyrek finalde havlu attı. Evinde üst üste 2 büyük maç kaybeden sarı-lacivertlilerde tehlike zilleri çalmaya başlarken, karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarları Emre Bol ve Reha Kapsal teknik direktör Erol Bulut'u eleştirdi. İşte dikkat çeken o yorumlar...
10 Şubat 2021 Çarşamba 08:50, Güncelleme 10.02.2021 09:09
Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi