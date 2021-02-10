Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi

EMRE BOL

Böyle bir takımı bu kadar kötü oynatabilmek ekstra beceri istiyor! Alanyaspor karşısında topu rakibe verince çok övmüştüm Erol hocayı... Ama nereden bileyim her maçta topu rakibe verecek! Her maçı bekleyerek oynayacak! Kusura bakma ama Fenerbahçe böyle oynamamalı hocam.