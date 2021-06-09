Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 2 süper yıldız...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 2 süper yıldız...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertliler sürpriz 2 isim için devreye girdi. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olan 2 isim ve transferdeki son gelişmeler...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 2 süper yıldız...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 2 süper yıldız...

Fenerbahçe bir sezon daha zirve yarışının gerisinde kaldı. Sarı lacivertlilerin bu sezonun ardından şampiyonluk hasreti 7 sezona çıktı. Gelecek sezonda şampiyonluktan başka çaresi olmayan Kanarya, yapılabilecek tüm hamleleri yapmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 2 süper yıldız...

Fenerbahçe'nin transfer dönemini yine hızlı geçirmesi beklenirken, bir yandan da gelecek teknik adam merak konusu.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 2 süper yıldız...

Başkan Ali Koç'un hedefi kariyeri ve başarılarıyla ön plana çıkan, tecrübesinden şüphe duyulmayacak bir hocayı takımın başına getirmek. Bir diğer hedef ise gelecek hocaya mümkün olduğunca hazır bir kadro sunmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 2 süper yıldız...

Sarı lacivertlilerin başkanı takımın %70'inin hazır olduğunu ifade etmişti. Geriye kalan %30'luk bölümde ise Fenerbahçe, 2 santrfor, en az 1 kanat, en az 1 stoper ve 2 bek almak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 2 süper yıldız...

Geçtiğimiz sezon hem sağ hem de sol bekini baştan aşağıya değiştiren Fenerbahçe, sağ beke Nazım Sangare ve Gökhan Gönül, sol beke ise Caner Erkin ve Novak'ı monte etmişti. Bu 4 oyuncunun da istikrarsız bir grafik çizmesi, sarı lacivertlileri yeni arayışlara sürükledi.

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