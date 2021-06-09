Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 2 süper yıldız...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 2 süper yıldız...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertliler sürpriz 2 isim için devreye girdi. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olan 2 isim ve transferdeki son gelişmeler...