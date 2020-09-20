GaleriFenerbahçeSon dakika transfer haberi: Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor! Tam 16 isim...
Son dakika transfer haberi: Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor! Tam 16 isim...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak 2'de 2 yapmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinden sonra forvet arayışlarını hızlandıran Kanarya, Avrupa'da da gündem oldu. İşte Kanarya'nın gündem olmasına neden olan 16 isim ve transfer detayları...
20 Eylül 2020 Pazar 08:53, Güncelleme 20.09.2020 09:36
Son dakika transfer haberi: Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor! Tam 16 isim...