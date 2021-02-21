GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Göztepe maçına saatler kala flaş değişiklik kararı!
Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Göztepe maçına saatler kala flaş değişiklik kararı!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın kazandığı haftada sahasında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Erol Bulut da zorlu karşılaşma öncesinde flaş bir karara imza attı. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i...
21 Şubat 2021 Pazar 10:34, Güncelleme 21.02.2021 10:57
Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Göztepe maçına saatler kala flaş değişiklik kararı!