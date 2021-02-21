Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Göztepe maçına saatler kala flaş değişiklik kararı!

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Göztepe maçına saatler kala flaş değişiklik kararı!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın kazandığı haftada sahasında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Erol Bulut da zorlu karşılaşma öncesinde flaş bir karara imza attı. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Göztepe maçına saatler kala flaş değişiklik kararı!

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Göztepe maçına saatler kala flaş değişiklik kararı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bugün sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Göztepe maçına saatler kala flaş değişiklik kararı!

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Göztepe maçına saatler kala flaş değişiklik kararı!

Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Göztepe maçına saatler kala flaş değişiklik kararı!

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada giriyor.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Göztepe maçına saatler kala flaş değişiklik kararı!

PELKAS DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak.

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