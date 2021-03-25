Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...

Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.