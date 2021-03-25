Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı, sezon sonuna kadar ise takımın başına Sportif Direktör Emre Belözoğlu getirildi. Bu kararın ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada birçok paylaşım yaptı. İşte en dikkat çeken paylaşımlar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...

Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...

Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...

Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA