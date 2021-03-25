GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı, sezon sonuna kadar ise takımın başına Sportif Direktör Emre Belözoğlu getirildi. Bu kararın ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada birçok paylaşım yaptı. İşte en dikkat çeken paylaşımlar...
25 Mart 2021 Perşembe 18:57, Güncelleme 25.03.2021 19:22
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Bulut'un ayrılığına taraftar ne tepki verdi? İşte o paylaşımlar...