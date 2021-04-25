Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında hata yapan Harun Tekin sosyal medyayı salladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında hata yapan Harun Tekin sosyal medyayı salladı

Son dakika Fenerbahçe Kasımpaşa maçı spor haberi: Spor toto Süper Lig'in 37. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sürerken Harun Tekin'den büyük bir hata geldi ve skor eşitlendi. Harun'un bu hatasının ardından sosyal medyada da bir çok yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında hata yapan Harun Tekin sosyal medyayı salladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında hata yapan Harun Tekin sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında hata yapan Harun Tekin sosyal medyayı salladı

Sarı-lacivertliler 15 dakikada Valencia'nın golü ile 1-0 öne geçti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında hata yapan Harun Tekin sosyal medyayı salladı

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Harun Tekin'den büyük bir hata geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında hata yapan Harun Tekin sosyal medyayı salladı

Altay'ın sakatlığı sonrası formasına kavuşan Harun Tekin, Serdar Aziz'den aldığı topu takım arkadaşına kazandırmak isterken pas hatası yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında hata yapan Harun Tekin sosyal medyayı salladı

Topla buluşan Haris Hajradinovic, Harun'un hatasını affetmedi ve skora dengeyi getirdi.

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