GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında hata yapan Harun Tekin sosyal medyayı salladı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında hata yapan Harun Tekin sosyal medyayı salladı
Son dakika Fenerbahçe Kasımpaşa maçı spor haberi: Spor toto Süper Lig'in 37. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sürerken Harun Tekin'den büyük bir hata geldi ve skor eşitlendi. Harun'un bu hatasının ardından sosyal medyada da bir çok yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları...
Giriş Tarihi: 25.04.2021 21:17 , Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 21:20
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında hata yapan Harun Tekin sosyal medyayı salladı