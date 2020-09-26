GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe transfer haberi: Karagümrük yenilgisi sonrası Edin Visca bombası!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Karagümrük yenilgisi sonrası Edin Visca bombası!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'in 3'üncü hafta açılış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Süper Lig'in yeni temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada Edin Visca'nın performansı ise olay oldu. İşte tüm gelişmeler ve yorumlar...
26 Eylül 2020 Cumartesi 13:50, Güncelleme 26.09.2020 13:53
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Karagümrük yenilgisi sonrası Edin Visca bombası!