Skrtel giderse yerini Liverpoolun savunmacısı dolduracak! - Galeri - Fotomaç
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Skrtel giderse yerini Liverpool'un savunmacısı dolduracak!
Skrtel'in Rangers ile dirsek temasında olması sarı-lacivertlileri harekete geçirdi. Kanarya, 'Kırmızılarda' genelde yedek kalan 27'lik savunmacının peşine düştü.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:15:06
Güncelleme: 07:50:50
Skrtel giderse yerini o dolduracak!
Sarı lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için hamlelerine başladı.
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Skrtel giderse yerini o dolduracak!
Son 1 haftadır Rangers'ın Martin Skrtel'e yakın ilgisi de Kanarya'nın önceliği savunmaya vermesine neden oldu.
Skrtel giderse yerini o dolduracak!
Rangers'ın başındaki Steven Gerrard eski takım arkadaşı olan Skrtel'i kadrosunda istiyor.
Skrtel giderse yerini o dolduracak!
Fenerbahçe, Ocak'ta Skrtel'in gitme ihtimaline karşılık hazırlıksız kalmamak adına Joel Matip'i listesine aldı.
Skrtel giderse yerini o dolduracak!
Liverpool'da yedek olan tecrübeli futbolcunun şartları araştırılıyor. Sportif Direktör Damien Comolli de mesaisini Matip'e yöneltti.