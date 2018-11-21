Skrtel giderse yerini Liverpoolun savunmacısı dolduracak! - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Skrtel giderse yerini Liverpool'un savunmacısı dolduracak!

    Skrtel'in Rangers ile dirsek temasında olması sarı-lacivertlileri harekete geçirdi. Kanarya, 'Kırmızılarda' genelde yedek kalan 27'lik savunmacının peşine düştü.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:15:06 Güncelleme: 07:50:50
    Skrtel giderse yerini o dolduracak!
    Skrtel giderse yerini o dolduracak!

    Sarı lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için hamlelerine başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Skrtel giderse yerini o dolduracak!
    Skrtel giderse yerini o dolduracak!

    Son 1 haftadır Rangers'ın Martin Skrtel'e yakın ilgisi de Kanarya'nın önceliği savunmaya vermesine neden oldu.

    Skrtel giderse yerini o dolduracak!
    Skrtel giderse yerini o dolduracak!

    Rangers'ın başındaki Steven Gerrard eski takım arkadaşı olan Skrtel'i kadrosunda istiyor.

    Skrtel giderse yerini o dolduracak!
    Skrtel giderse yerini o dolduracak!

    Fenerbahçe, Ocak'ta Skrtel'in gitme ihtimaline karşılık hazırlıksız kalmamak adına Joel Matip'i listesine aldı.

    Skrtel giderse yerini o dolduracak!
    Skrtel giderse yerini o dolduracak!

    Liverpool'da yedek olan tecrübeli futbolcunun şartları araştırılıyor. Sportif Direktör Damien Comolli de mesaisini Matip'e yöneltti.

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