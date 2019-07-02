Sıradaki transfer belli oldu! İşte alacağı ücret - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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Sıradaki transfer belli oldu! İşte alacağı ücret

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Almanya'ya dikti. Şu ana kadar 4 transferi resmen açıklayan sarı-lacivertlilerin, duyurmayı beklediği sıradaki isim de netleşti. Fenerbahçe kısa süre içerisinde Kruse'den sonra Bundesliga'nın bir başka yıldızını daha kadrosuna katacak. Yıldız ismin alacağı ücret de belli oldu.
2 Temmuz 2019 Salı 14:27 Güncelleme: 02.07.2019 14:32
Sıradaki transfer belli oldu! İşte alacağı ücret

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyon olacak kadroyu oluşturmak adına titizlikle çalışan Fenerbahçe'nin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum oyuncusu isteğini yerine getirmek adına gaza basmıştı.

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Sıradaki transfer belli oldu! İşte alacağı ücret

Sarı-Lacivertliler şu ana kadar 4 transferi resmen açıkladı.

Sıradaki transfer belli oldu! İşte alacağı ücret

Bunlar; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu'ydu...

Sıradaki transfer belli oldu! İşte alacağı ücret

Fenerbahçe, Max Kruse'nin ardından Bundesliga'dan bir ismi daha renklerine bağlıyor. İşte transferin detayları;

Sıradaki transfer belli oldu! İşte alacağı ücret

Fenerbahçe'nin listesindeki adaylar arasında yer alan ve kariyerini Almanya'nın Schalke 04 takımında sürdüren Yevhen Konoplyanka'nın, Alman ekibiyle yollarını ayıracağı resmen açıklandı.

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