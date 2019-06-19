Sergen Yalçın'ın UEFA bombası Fenerbahçe'den! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Sergen Yalçın'ın UEFA bombası Fenerbahçe'den! Son dakika transfer haberleri

Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ilk bombasını Fenerbahçe'den patlatıyor... Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan Doğu Anadolu ekibinin başarısı sürdürmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılara imza atmak için takıma önemli birkaç takviye yapacak.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:59 Güncelleme: 19.06.2019 16:42
Sergen Yalçın'ın UEFA bombası Fenerbahçe'den! Son dakika transfer haberleri

Bu anlamda yapılacak transferlerden en öne çıkanı ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

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Sergen Yalçın'ın UEFA bombası Fenerbahçe'den! Son dakika transfer haberleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Evkur Yeni Malatyaspor'un 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, Olimpia Ljubliana - Rigas eşleşmesinin galibi olacak.

Sergen Yalçın'ın UEFA bombası Fenerbahçe'den! Son dakika transfer haberleri

Doğu Anadolu ekibi, dev turnuvada alacağı olumlu sonuçların mali anlamdaki gelirlerini de göz önünde tutuyor ve işi ciddi bir plana sokmak istiyor.

Sergen Yalçın'ın UEFA bombası Fenerbahçe'den! Son dakika transfer haberleri

Erol Bulut'un ardında takımın başına getirilen Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim transfer çalışmalarına da başladı.

Sergen Yalçın'ın UEFA bombası Fenerbahçe'den! Son dakika transfer haberleri

Başarılı çalıştırıcı, kuracağı takımla ligde üst sıraları hedeflerken UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

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