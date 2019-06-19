Sergen Yalçın'ın UEFA bombası Fenerbahçe'den! Son dakika transfer haberleri

Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ilk bombasını Fenerbahçe'den patlatıyor... Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan Doğu Anadolu ekibinin başarısı sürdürmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılara imza atmak için takıma önemli birkaç takviye yapacak.