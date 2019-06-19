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Sergen Yalçın'ın UEFA bombası Fenerbahçe'den! Son dakika transfer haberleri
Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ilk bombasını Fenerbahçe'den patlatıyor... Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan Doğu Anadolu ekibinin başarısı sürdürmek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılara imza atmak için takıma önemli birkaç takviye yapacak.
19 Haziran 2019 Çarşamba 15:59
Güncelleme: 19.06.2019 16:42
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Bu anlamda yapılacak transferlerden en öne çıkanı ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Evkur Yeni Malatyaspor'un 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, Olimpia Ljubliana - Rigas eşleşmesinin galibi olacak.
Doğu Anadolu ekibi, dev turnuvada alacağı olumlu sonuçların mali anlamdaki gelirlerini de göz önünde tutuyor ve işi ciddi bir plana sokmak istiyor.
Erol Bulut'un ardında takımın başına getirilen Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim transfer çalışmalarına da başladı.
Başarılı çalıştırıcı, kuracağı takımla ligde üst sıraları hedeflerken UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.