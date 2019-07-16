Roma'dan resmi Kolarov açıklaması!

Fenerbahçe'nin daha önce prensip anlaşmasına vardığı Kolarov transferi belirsizliğini korurken, İtalyan kulübünden flaş bir açıklama geldi. Roma Sportif Direktörü Petrachi, Kolarov'un takımdaki rolü ve transferle ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz 2019 Salı 08:00 Güncelleme: 16.07.2019 08:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





