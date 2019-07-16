Roma'dan resmi Kolarov açıklaması!
Fenerbahçe'nin daha önce prensip anlaşmasına vardığı Kolarov transferi belirsizliğini korurken, İtalyan kulübünden flaş bir açıklama geldi. Roma Sportif Direktörü Petrachi, Kolarov'un takımdaki rolü ve transferle ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu.
16 Temmuz 2019 Salı 08:00
Güncelleme: 16.07.2019 08:00
Fenerbahçe'de Kolarov transferi belirsizliğini koruyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertliler Sırp yıldızı İstanbul'a getirip prensip anlaşmasına varmıştı.
Ancak önce Roma kulübünün bonservis bedeli istemesi, daha sonra teknik direktör Fonseca'nın Kolarov'u bırakmak istememesi transferi zora sokmuştu.
Roma Sportif Direktör Petrachi'den Kolarov ile ilgili flaş bir açıklama geldi.
Petrachi, savunmada eksikleri olduğunu ve 1 veya 2 stoper alabileceklerini söyledi.