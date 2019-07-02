Rıdvan Dilmen'den flaş Mehmet Topal açıklaması - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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Rıdvan Dilmen'den flaş Mehmet Topal açıklaması

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezon kadrosunu baştana aşağı yenileyecek olan sarı-lacivertliler, transferlerine devam ederken birçok isimle de yollarını ayırdı. Valbueno, Soldado, Ayew gibi isimleri takımdan gönderen Fenerbahçeli kurmaylar, Mehmet Topal ile olan sözleşmeyi de fesih etti. Tecrübeli orta sahanın geleceği ise belirsizliğini koruyor. İsmi bir dönem Galatasaray ile de anılan Topal için usta yorumcu Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

2 Temmuz 2019 Salı 19:43 Güncelleme: 02.07.2019 19:43
Rıdvan Dilmen'den flaş Mehmet Topal açıklaması

Süper Lig'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rıdvan Dilmen'den flaş Mehmet Topal açıklaması

Fenerbahçe'de şampiyonluk parolasıyla başlayacağı gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Rıdvan Dilmen'den flaş Mehmet Topal açıklaması

Tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçiren sarı-lacivertliler, bu enkazı unutturarak şampiyonluk kupasını taraftarlarına hediye etmek istiyor.

Rıdvan Dilmen'den flaş Mehmet Topal açıklaması

Gelecek sezona sil baştan bir kadro oluşturacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını tenik patron Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli önderliğinde sürdürüyor.

Rıdvan Dilmen'den flaş Mehmet Topal açıklaması

Transfere Wolsfburg II takımından genç isim Murat Sağlam ile başlayan Sarı Kanarya, Alman golcü Max Kruse'yi de kadrosuna katarak ikinci bombayı patlatmıştı.

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