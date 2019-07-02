Rıdvan Dilmen'den flaş Mehmet Topal açıklaması

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezon kadrosunu baştana aşağı yenileyecek olan sarı-lacivertliler, transferlerine devam ederken birçok isimle de yollarını ayırdı. Valbueno, Soldado, Ayew gibi isimleri takımdan gönderen Fenerbahçeli kurmaylar, Mehmet Topal ile olan sözleşmeyi de fesih etti. Tecrübeli orta sahanın geleceği ise belirsizliğini koruyor. İsmi bir dönem Galatasaray ile de anılan Topal için usta yorumcu Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
2 Temmuz 2019 Salı 19:43
Güncelleme: 02.07.2019 19:43
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Süper Lig'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de şampiyonluk parolasıyla başlayacağı gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
Tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçiren sarı-lacivertliler, bu enkazı unutturarak şampiyonluk kupasını taraftarlarına hediye etmek istiyor.
Gelecek sezona sil baştan bir kadro oluşturacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını tenik patron Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli önderliğinde sürdürüyor.
Transfere Wolsfburg II takımından genç isim Murat Sağlam ile başlayan Sarı Kanarya, Alman golcü Max Kruse'yi de kadrosuna katarak ikinci bombayı patlatmıştı.