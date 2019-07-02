Rıdvan Dilmen'den flaş Mehmet Topal açıklaması

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezon kadrosunu baştana aşağı yenileyecek olan sarı-lacivertliler, transferlerine devam ederken birçok isimle de yollarını ayırdı. Valbueno, Soldado, Ayew gibi isimleri takımdan gönderen Fenerbahçeli kurmaylar, Mehmet Topal ile olan sözleşmeyi de fesih etti. Tecrübeli orta sahanın geleceği ise belirsizliğini koruyor. İsmi bir dönem Galatasaray ile de anılan Topal için usta yorumcu Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia ortaya atıldı.