Rafinhanın babasından ayrılık açıklaması - Galeri - Fotomaç
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Rafinha'nın babasından ayrılık açıklaması
Fenerbahçe'nin gündemindeki Brezilyalı orta saha Rafinha'nın menajeri ve babası olan Mazinho'dan yıldız oyuncunun geleceği hakkında açıklama geldi. (Fotomac.com.tr / Dış haberler)
21 Kasım 2018 Çarşamba, 11:03:12
Güncelleme: 11:29:30
Barcelona'da forma şansı bulamayan Rafinha için menajeri ve babası Mazinho'dan bir açıklama geldi.
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Mazinho, ''Oğlum, oynayabilmek için Barcelona'dan ayrılmak zorunda'' açıklaması yaptı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Katalan kulübünde sadece 259 dakika forma şansı bulabildi.
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için istekli olduğu Rafinha, daha önce kiralık olarak Celta Vigo ve Inter'de oynamıştı.
Brezilyalı, Barcelona'da bu sezon oynadığı 7 maçta da skor katkısı yapamadı.
Barcelona'da bugüne kadar toplam 84 maça çıkan Brezilyalı, 12 gol atıp 8 asiste yaptı.