Rafinhanın babasından ayrılık açıklaması - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Rafinha'nın babasından ayrılık açıklaması

    Fenerbahçe'nin gündemindeki Brezilyalı orta saha Rafinha'nın menajeri ve babası olan Mazinho'dan yıldız oyuncunun geleceği hakkında açıklama geldi. (Fotomac.com.tr / Dış haberler)
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 11:03:12 Güncelleme: 11:29:30
    Rafinhanın babasından ayrılık açıklaması

    Barcelona'da forma şansı bulamayan Rafinha için menajeri ve babası Mazinho'dan bir açıklama geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Rafinhanın babasından ayrılık açıklaması

    Mazinho, ''Oğlum, oynayabilmek için Barcelona'dan ayrılmak zorunda'' açıklaması yaptı.

    Rafinhanın babasından ayrılık açıklaması

    25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Katalan kulübünde sadece 259 dakika forma şansı bulabildi.

    Rafinhanın babasından ayrılık açıklaması

    Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için istekli olduğu Rafinha, daha önce kiralık olarak Celta Vigo ve Inter'de oynamıştı.

    Rafinhanın babasından ayrılık açıklaması

    Brezilyalı, Barcelona'da bu sezon oynadığı 7 maçta da skor katkısı yapamadı.

    Rafinhanın babasından ayrılık açıklaması

    Barcelona'da bugüne kadar toplam 84 maça çıkan Brezilyalı, 12 gol atıp 8 asiste yaptı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN