Nabil Dirarın istikameti Belçika! - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Nabil Dirar'ın istikameti Belçika!

    Fenerbahçe'de kadro dışı olan isimlerden Nabil Dirar'ın talipleri, devre arası transfer dönemine yaklaşılan her gün artıyor.
    17 Kasım 2018 Cumartesi, 21:22:36 Güncelleme: 21:57:50
    Nabil Dirarın istikameti Belçika!

    Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar'ın bir zamanlar top koşturduğu Belçika'dan talipleri her geçen gün artıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Nabil Dirarın istikameti Belçika!

    Sarı lacivertli ekipte kadro dışı durumunda olan Dirar'ın devre arasında Belçika'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Nabil Dirarın istikameti Belçika!

    Voetbal24 sitesinde yer alan habere göre; Belçika ligi takımlarından Anderlecht, Standard Liege, KRC Genk, Antwerp ve Gent Faslı oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başlamış durumda.

    Nabil Dirarın istikameti Belçika!

    Dirar'ın eski takımı Club Brugge'ün de yıldız oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadığı gelen bilgiler arasında.

    Nabil Dirarın istikameti Belçika!

    Nabil Dirar'ın Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olsa da oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile bu sezon 3 maça çıkabildi.

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