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Manuel Pellegrini'nin menajeri Fotomaç'a konuştu! "Fenerbahçe..."

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme tecrübeli hoca Manuel Pellegrini gelmişti. Şilili çalıştırıcının sarı-lacivertli takıma gelmeden transfer listesinin yolladığı bile iddia edilmişti. Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez de son gelişmelerin ardından Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

4 Mayıs 2020 Pazartesi 06:35 Güncelleme: 04.05.2020 06:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





