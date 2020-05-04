Manuel Pellegrini'nin menajeri Fotomaç'a konuştu! 'Fenerbahçe...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Manuel Pellegrini'nin menajeri Fotomaç'a konuştu! "Fenerbahçe..."

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme tecrübeli hoca Manuel Pellegrini gelmişti. Şilili çalıştırıcının sarı-lacivertli takıma gelmeden transfer listesinin yolladığı bile iddia edilmişti. Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez de son gelişmelerin ardından Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 06:35 Güncelleme: 04.05.2020 06:51
Manuel Pellegrini'nin menajeri Fotomaç'a konuştu! Fenerbahçe

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, aldığı kötü sonuçların ardından zirvenin uzağında kalmış, teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayırmıştı.

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Manuel Pellegrini'nin menajeri Fotomaç'a konuştu! Fenerbahçe

Teknik direktör arayışlarına giren sarı-lacivertliler corona virüsü nedeniyle lige verilen arada arayışlarını sıklaştırmıştı.

Manuel Pellegrini'nin menajeri Fotomaç'a konuştu! Fenerbahçe

Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Manuel Pellegrini olmuştu.

Manuel Pellegrini'nin menajeri Fotomaç'a konuştu! Fenerbahçe

Şilili çalıştırıcının İstanbul'a geleceği, gelmeden önce de transfer listesini yolladığı iddia edilmişti.

Manuel Pellegrini'nin menajeri Fotomaç'a konuştu! Fenerbahçe

MENAJERİ FOTOMAÇA KONUŞTU

Sarı-lacivertli kulübün hoca arayışlarında sıkça ismi anılan Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez'den önemli açıklamalar geldi.

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