Manuel Pellegrini'nin menajeri Fotomaç'a konuştu! "Fenerbahçe..."
Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme tecrübeli hoca Manuel Pellegrini gelmişti. Şilili çalıştırıcının sarı-lacivertli takıma gelmeden transfer listesinin yolladığı bile iddia edilmişti. Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez de son gelişmelerin ardından Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 06:35
Güncelleme: 04.05.2020 06:51
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, aldığı kötü sonuçların ardından zirvenin uzağında kalmış, teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayırmıştı.
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Teknik direktör arayışlarına giren sarı-lacivertliler corona virüsü nedeniyle lige verilen arada arayışlarını sıklaştırmıştı.
Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de ManuelPellegrini olmuştu.
Şilili çalıştırıcının İstanbul'a geleceği, gelmeden önce de transfer listesini yolladığı iddia edilmişti.
MENAJERİ FOTOMAÇA KONUŞTU
Sarı-lacivertli kulübün hoca arayışlarında sıkça ismi anılan ManuelPellegrini'nin menajeri JesusMartinez'den önemli açıklamalar geldi.