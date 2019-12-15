Maç sonu Ersun Yanal'a büyük şok! "Kovulmalı..."

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenberbahçe deplasmanda lider Sivasspor'a konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'nin deplasman fobisi bu maçta da devam etti. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal atarken Fenerbahçe'nin sayısını Deniz Türüç kaydetti. Sivasspor yenilgisi sonrası Ersun Yanal ile ilgili bir çok paylaşım yapıldı. Fenerbahçe taraftarının öfkeli paylaşımları Ersun Yanal'ı Twitter'da ülke gündemine soktu. İşte o paylaşımlar...
15 Aralık 2019 Pazar 19:06
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Süper Lig'de 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lık skorla ev sahibi Demir Grup Sivasspor oldu.
Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 32.dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç ve 90+7'de Ziya Erdal kaydetti.
Fenerbahçe'nin golü 85'te Deniz Türüç'ten geldi.
Bu galibiyetin ardından ligde arka arkaya 7 maçını kazanan Demir Grup Sivasspor puanını 33'e yükseltti.