Maç sonu Ersun Yanal'a büyük şok! "Kovulmalı..."

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenberbahçe deplasmanda lider Sivasspor'a konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'nin deplasman fobisi bu maçta da devam etti. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal atarken Fenerbahçe'nin sayısını Deniz Türüç kaydetti. Sivasspor yenilgisi sonrası Ersun Yanal ile ilgili bir çok paylaşım yapıldı. Fenerbahçe taraftarının öfkeli paylaşımları Ersun Yanal'ı Twitter'da ülke gündemine soktu. İşte o paylaşımlar...

15 Aralık 2019 Pazar 19:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





