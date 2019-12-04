Kolarov'dan flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise sezon başı kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği ancak kulübü Roma ile mutabakat sağlamaması nedeniyle transfer suya düşmüştü. 34 yaşındaki Sırp oyuncudan flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte o açıklama ve detaylar...