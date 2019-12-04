Kolarov'dan flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise sezon başı kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği ancak kulübü Roma ile mutabakat sağlamaması nedeniyle transfer suya düşmüştü. 34 yaşındaki Sırp oyuncudan flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte o açıklama ve detaylar...
4 Aralık 2019 Çarşamba 17:19
Güncelleme: 04.12.2019 17:33
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Sezon başında yaptığı transferlerle adından çokça söz ettiren Fenerbahçe, ligde 13. haftanın sonuna gelinirken beklentilerin çok altında bir performans sergiliyor.
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Özellikle son haftalarda ardı ardına yaşanan puan kayıplarının ardından gözler ara transfer dönemine çevrilmişti.
Yaşanan puan kayıpları sonrası tepki çeken teknik patron Ersun Yanal eleştirilere cevap vermişti.
Kadro tercihleri kızdıran ve takıma korkak futbol oynattığı yorumları yapılan tecrübeli hocaya, şampiyonluk yaşattığı 2013-14 sezonu hatırlatılarak, "Neden o yılki gibi olmuyor?" eleştirileri yöneltilmişti.
Ekibiyle yaptığı sohbette bu eleştirileri gündeme getiren Yanal, 2013-14 ile bu sezon arasında ciddi farklılıklar olduğunu söylemişti.