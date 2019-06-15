Kolarov Fenerbahçe'de! İşte o görüntüler

İtalyan ekibi Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'un adı haftalardır Fenerbahçe ile anılıyordu. Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov ve oyuncunun bağlı olduğu menajerler Fali Ramadani ile Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i konuk ettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçını Fenerbahçe yöneticileriyle birlikte izledi. Kolarov'un transfer görüntüleri ortaya çıktı.
15 Haziran 2019 Cumartesi 09:14
Güncelleme: 15.06.2019 09:17
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İtalyan ekibi Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'un adı haftalardır Fenerbahçe ile anılıyordu.
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Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında, sürpriz misafirler vardı.
Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel davetlisi olarak mücadeleyi Ülker Salonu'nda takip edenler arasındaydı.
Ağabey Nikola Kolarov'un mücadeleyi takip ettiği locada Başkan Ali Koç'un yanı sıra dünyaca ünlü isimler de vardı.
Menajer Fali Ramadani, onun Türkiye ortağı sarı-lacivertlilerin basketbol efsanesi Mirsad Türkcan, yöneticiler Selahattin Baki, Alper Pirşen, Simla Beyazıt ve Sportif Direktör Damien Comolli de vardı.