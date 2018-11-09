Koemanın taktiği belli oldu - Galeri - Fotomaç
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Koeman'ın taktiği belli oldu

    Fenerbahçe'nin Teknik Sorumlusu Erwin Koeman'ın Anderlecht karşısındaki taktik tablosu ortaya çıktı. Koeman'ın taktik tablosunda takım halinde savunma kurgusu da yer aldı.
    9 Kasım 2018 Cuma, 13:07:10
    Koemanın taktiği belli oldu

    Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Teknik Direktör Phillip Cocu'nun ardından takımın sorumluluğunu üstlenen Erwin Koeman'ın taktiği belli oldu.

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    Koemanın taktiği belli oldu

    Cocu yönetimindeki Fenerbahçe hemen hemen her resmi müsabakada farklı taktikler denemiş ve bu taktiklerin işlememesi sonucu oynatılan kötü futbol sebebiyle yollar ayrılmıştı.

    Koemanın taktiği belli oldu

    Koeman ile yeni bir kimliğe bürünen sarı-lacivertliler taktiksel anlamda nefes almaya başladı.

    Koemanın taktiği belli oldu

    Derbide ofansif bir oyun sergilendi

    Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde hücum futbolu sergileyerek bu sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu.

    Koemanın taktiği belli oldu

    Sarı-lacivertlilerin başında ilk maçını Galatasaray derbisiyle yaşayan Erwin Koeman her oyuncuyu kendi mevkisinde oynatarak tam verim aldı.

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