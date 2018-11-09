Koemanın taktiği belli oldu - Galeri - Fotomaç
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Koeman'ın taktiği belli oldu
Fenerbahçe'nin Teknik Sorumlusu Erwin Koeman'ın Anderlecht karşısındaki taktik tablosu ortaya çıktı. Koeman'ın taktik tablosunda takım halinde savunma kurgusu da yer aldı.
9 Kasım 2018 Cuma, 13:07:10
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Teknik Direktör Phillip Cocu'nun ardından takımın sorumluluğunu üstlenen Erwin Koeman'ın taktiği belli oldu.
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Cocu yönetimindeki Fenerbahçe hemen hemen her resmi müsabakada farklı taktikler denemiş ve bu taktiklerin işlememesi sonucu oynatılan kötü futbol sebebiyle yollar ayrılmıştı.
Koeman ile yeni bir kimliğe bürünen sarı-lacivertliler taktiksel anlamda nefes almaya başladı.
Derbide ofansif bir oyun sergilendi
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde hücum futbolu sergileyerek bu sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu.
Sarı-lacivertlilerin başında ilk maçını Galatasaray derbisiyle yaşayan Erwin Koeman her oyuncuyu kendi mevkisinde oynatarak tam verim aldı.