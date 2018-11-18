Koeman planlarını yaptı - Galeri - Fotomaç
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Koeman planlarını yaptı
Cocu ile yolların ayrılmasından sonra takımın başında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Erwin Koeman, gelecek haftalar öncesi hedeflerini belirledi.
18 Kasım 2018 Pazar, 01:17:10
Güncelleme: 09:14:33
Fenerbahçe Yönetimi'nin 'devam' kararı almasından sonra yol haritasını çizen Hollandalı çalıştırıcı, ortaya 4 hedef koydu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci yarıda da görevde kalmak isteyen 57 yaşındaki hoca, ilk yarıyı ilk 5'te bitirmeyi planlıyor.
13.'lükte bulunan sarı-lacivertlilerin kalan süreçte oynanacak 5 maçına da 'galibiyet' yazan Koeman, ikinci yarıya 28 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.
GÖZÜ YÜKSEKTE
Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansı yüksek olan Fenerbahçe ile çeyrek final planları yaparken, Süper Lig'de de sezonu ilk 2'de tamamlamak istiyor.
Kariyerine sarı-lacivertlilerde başarılı bir şekilde devam etmekte ısrarcı olan Erwin Koeman, sezonu ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırarak noktalamayı hedefliyor.