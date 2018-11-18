Koeman planlarını yaptı - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Koeman planlarını yaptı

    Cocu ile yolların ayrılmasından sonra takımın başında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Erwin Koeman, gelecek haftalar öncesi hedeflerini belirledi.
    18 Kasım 2018 Pazar, 01:17:10 Güncelleme: 09:14:33
    Koeman planlarını yaptı

    Fenerbahçe Yönetimi'nin 'devam' kararı almasından sonra yol haritasını çizen Hollandalı çalıştırıcı, ortaya 4 hedef koydu.

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    Koeman planlarını yaptı

    İkinci yarıda da görevde kalmak isteyen 57 yaşındaki hoca, ilk yarıyı ilk 5'te bitirmeyi planlıyor.

    Koeman planlarını yaptı

    13.'lükte bulunan sarı-lacivertlilerin kalan süreçte oynanacak 5 maçına da 'galibiyet' yazan Koeman, ikinci yarıya 28 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

    Koeman planlarını yaptı

    GÖZÜ YÜKSEKTE

    Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansı yüksek olan Fenerbahçe ile çeyrek final planları yaparken, Süper Lig'de de sezonu ilk 2'de tamamlamak istiyor.

    Koeman planlarını yaptı

    Kariyerine sarı-lacivertlilerde başarılı bir şekilde devam etmekte ısrarcı olan Erwin Koeman, sezonu ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırarak noktalamayı hedefliyor.

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