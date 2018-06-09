Josef'ten imza tehdidi! (6 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
JOSEF'TEN İMZA BASKISI
Sarı-lacivertlilerin 8 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek 2015'te Sao Paulo'dan transfer ettiği Josef de Souza'nın sözleşmesinde son sezona girildi. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun hedefi 4 yıl daha F.Bahçe forması giymek ve sonrasında da ülkesine dönmek. Avrupa'dan ve Brezilya'dan birçok teklif alan Josef, menajeri vasıtasıyla yönetime başvurup, istenmesi halinde sözleşme uzatmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak Josef, bunun için acele edilmesi gerektiğini, aksi halde ocak ayında başka bir takıma imza atabileceğini yönetime iletirken, "Geç olmadan işi bitirelim. Böylece benim de kafam rahat olur" dediği belirtildi. Konunun iletildiği sportif direktör Damien Comolli, Josef'in menajerine ise şu an için herhangi bir oyuncuya sözleşme uzatma gibi bir durumlarının olmadığını iletti. Josef'in çok iyi bir bonservis bedeline satılması da gündemde. (Fotomaç / 6 Temmuz)
FENERBAHÇE, WİLSHERE'E SERVET ÖDEYECEK
Fenerbahçe'nin transferini bir an önce açıklamak için yoğun çaba sarf ettiği Jack Wilshere, İngiliz basınının da manşetlerini süslemeye devam ediyor. Arsenal'le sözleşmesi sona eren ve 'boşta oyuncu' statüsü kazanan 26 yaşındaki yıldız futbolcuya West Ham da talip. ADA'DA çıkan haberlerde; Wilsher'ın, West Ham'ın teknik direktörü Manuel Pellegrini ile yüz yüze bir görüşme yaparak projelerini dinlediği aktarılırken, yıldız futbolcu için en iyi teklifi Fenerbahçe'nin sunduğu, son kararı ise oyuncunun kendisinin vereceği duyuruldu.
İstanbul'a yakın
West Ham'ın Wilshere'a teklifi haftalık 95 bin sterlin. Bu da yılda 4 milyon 940 bin sterlin yapıyor. Teklif yaklaşık olarak 5 milyon 584 bin euro'ya denk geliyor. Fenerbahçe'nin İngiliz yıldıza önerdiği rakam ise senelik 7 milyon 642 bin euro. Ada basını, aradaki farkın oldukça ciddi olduğunu ve sarı-lacivertlilerin baş döndüren teklifinin Wilshere'ı İstanbul'a daha da yaklaştırdığını yazarken, "Wilshere, West Ham'ın fiyat arttırmasını bekliyor, aksi halde Fenerbahçe'nin yolunu tutacak" diye yazdı. Kanarya, teklif avantajıyla transferde önde.
İmza parası dahil mi?
Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a teklif ettiği ileri sürülen senelik 7 milyon 642 bin euro'luk teklifin detayına yer verilmedi. Bu paraya bonuslar ve imza parasının dahil olup olmadığı belirtilmedi. Wilshere'ı Wolverhampton ve Everton'ın da transfer etmek istediği gelen haberler arasında.
Bahisler 'West Ham' diyor
İngilizz bahis siteleri, ailece West Ham'lı olan Jack Wilshere'ın Fenerbahçe'ye mi yoksa West Ham'a mı gideceğine bahis açtı. West Ham, verdiği daha düşük teklife rağmen Fenerbahçe'den şanslı gösteriliyor. (Fotomaç / 6 Temmuz)
KALE İÇİN GERİ SAYIM
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kaleyi de sağlama almak istiyor. Daha önce Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile temasa geçen sarı-lacivertliler, tecrübeli kalecinin menajerinden olumlu cevap almıştı. Dünya Kupası'nda forma giyen Kolombiyalı eldiven, birkaç gün dinlendikten sonra Fenerbahçe ile masaya oturacak. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Ospina'nın menajeriyle yapacağı görüşmede transfer şartlarını sunacağı öğrenildi. Kanarya'nın listesindeki bir diğer isim ise Simon Mignolet... İngiliz ekibi Liverpool ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Comolli'nin Ada temsilcisiyle olan iyi ilişkilerini kullanmak istiyor. (Takvim / 6 Temmuz)
BU NASIL İDDİA!
Fenerbahçe'nin, Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Yerry Mina için Barcelona'ya 30 milyon euro teklifte bulunduğu iddia edildi. Bu çılgın iddianın sahibi İspanya'dan Esport 3 TV. Haberde; sarı-lacivertlilerin Mina'da oldukça ısrarlı olduğu belirtilirken, "Kolombiyalı futbolcu Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakmamasına rağmen Katalan ekibi gelen teklifleri değerlendirmeye alacak" denildi. Birçok talibi olan Mina için ve Everton'ın da Barça ile görüşmelere başladığı öğrenildi. (Fotomaç / 6 Temmuz)
ANDRE GOMES ELDEN KAÇIYOR
F.Bahçe'nin ilgilendiği 24 yaşındaki merkez orta saha Andre Gomes için Arsenal'in de devrede olduğu iddia edildi. Barcelona ile görüşmelere başlayan İngiliz kulübünün transferde önemli yol aldığı ve Portekizli futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Başkan Ali Koç'un da Barça ile olan iyi ilişkilerini kullanarak işi bitirmek istediği belirtildi.? (Fotomaç / 6 Temmuz)