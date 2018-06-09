Josef'ten imza tehdidi! (6 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

FENERBAHÇE, WİLSHERE'E SERVET ÖDEYECEK

Fenerbahçe'nin transferini bir an önce açıklamak için yoğun çaba sarf ettiği Jack Wilshere, İngiliz basınının da manşetlerini süslemeye devam ediyor. Arsenal'le sözleşmesi sona eren ve 'boşta oyuncu' statüsü kazanan 26 yaşındaki yıldız futbolcuya West Ham da talip. ADA'DA çıkan haberlerde; Wilsher'ın, West Ham'ın teknik direktörü Manuel Pellegrini ile yüz yüze bir görüşme yaparak projelerini dinlediği aktarılırken, yıldız futbolcu için en iyi teklifi Fenerbahçe'nin sunduğu, son kararı ise oyuncunun kendisinin vereceği duyuruldu.

İstanbul'a yakın

West Ham'ın Wilshere'a teklifi haftalık 95 bin sterlin. Bu da yılda 4 milyon 940 bin sterlin yapıyor. Teklif yaklaşık olarak 5 milyon 584 bin euro'ya denk geliyor. Fenerbahçe'nin İngiliz yıldıza önerdiği rakam ise senelik 7 milyon 642 bin euro. Ada basını, aradaki farkın oldukça ciddi olduğunu ve sarı-lacivertlilerin baş döndüren teklifinin Wilshere'ı İstanbul'a daha da yaklaştırdığını yazarken, "Wilshere, West Ham'ın fiyat arttırmasını bekliyor, aksi halde Fenerbahçe'nin yolunu tutacak" diye yazdı. Kanarya, teklif avantajıyla transferde önde.

İmza parası dahil mi?

Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a teklif ettiği ileri sürülen senelik 7 milyon 642 bin euro'luk teklifin detayına yer verilmedi. Bu paraya bonuslar ve imza parasının dahil olup olmadığı belirtilmedi. Wilshere'ı Wolverhampton ve Everton'ın da transfer etmek istediği gelen haberler arasında.

Bahisler 'West Ham' diyor

İngilizz bahis siteleri, ailece West Ham'lı olan Jack Wilshere'ın Fenerbahçe'ye mi yoksa West Ham'a mı gideceğine bahis açtı. West Ham, verdiği daha düşük teklife rağmen Fenerbahçe'den şanslı gösteriliyor. (Fotomaç / 6 Temmuz)