İşte Phillip Cocunun yeni takımı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu Hollanda'da gündemden inmiyor
6 Kasım 2018 Salı, 10:47:14
Güncelleme: 10:50:10
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Fenerbahçe'deki görevine son verilen Phillip Cocu, ülkesi Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor.
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Son olarak Voetbalzone sitesi, Cocu'yu Football Manager 2019'da denedi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Cocu'yu Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'in başına geçiren Hollandalılar, Cocu'nun Groningen'de neler yapabileceğini test etti.
GRONINGEN İLE SEZONA BAŞLANGIÇ
Groningen'deki ilk basın toplantısında ''Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulüp için yardımcı olabilirim ama sabırlı olmamız şart.'' diyen Cocu, transfere 2.5 milyon euro harcayarak sezona başladı.
FENERBAHÇE'DEKİ GİBİ BAŞLADI
Ancak tıpkı gerçek hayatta Fenerbahçe kariyerindeki gibi Football Manager'da da Cocu'nun sezon başı pek iyi başlamadı. su olduğunu kaydetti.