İşte Phillip Cocunun yeni takımı! - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    İşte Phillip Cocu'nun yeni takımı!

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu Hollanda'da gündemden inmiyor
    6 Kasım 2018 Salı, 10:47:14 Güncelleme: 10:50:10
    İşte Phillip Cocunun yeni takımı!

    Fenerbahçe'deki görevine son verilen Phillip Cocu, ülkesi Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor.

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    İşte Phillip Cocunun yeni takımı!

    Son olarak Voetbalzone sitesi, Cocu'yu Football Manager 2019'da denedi.

    İşte Phillip Cocunun yeni takımı!

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Cocu'yu Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'in başına geçiren Hollandalılar, Cocu'nun Groningen'de neler yapabileceğini test etti.

    İşte Phillip Cocunun yeni takımı!

    GRONINGEN İLE SEZONA BAŞLANGIÇ

    Groningen'deki ilk basın toplantısında ''Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulüp için yardımcı olabilirim ama sabırlı olmamız şart.'' diyen Cocu, transfere 2.5 milyon euro harcayarak sezona başladı.

    İşte Phillip Cocunun yeni takımı!

    FENERBAHÇE'DEKİ GİBİ BAŞLADI

    Ancak tıpkı gerçek hayatta Fenerbahçe kariyerindeki gibi Football Manager'da da Cocu'nun sezon başı pek iyi başlamadı. su olduğunu kaydetti.

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