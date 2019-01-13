İşte Mert Nobrenin Fenerbahçe ve Beşiktaş karması!

İşte Mert Nobre'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş karması!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Mert Nobre, Goal'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nobre, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta birlikte oynadığı en iyi 11'i de belirledi. Ancak ilk 11'de 12 isim var...

13 Ocak 2019 Pazar, 11:03:12 Güncelleme: 11:12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





