İşte Mert Nobrenin Fenerbahçe ve Beşiktaş karması! - Galeri - Fotomaç
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İşte Mert Nobre'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş karması!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Mert Nobre, Goal'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nobre, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta birlikte oynadığı en iyi 11'i de belirledi. Ancak ilk 11'de 12 isim var...
13 Ocak 2019 Pazar, 11:03:12
Güncelleme: 11:12:51
Türkiye'de geçen 15 sezon. Kendisinin de bir çırpıda saydığı Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin, Kayseri, Erzurum ve Gençlerbirliği...
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Mert Nobre, son durağı olan Ankara ekibi ile şimdi Antalya'da devre arası kampında.
Ligin ilk yarısında 5 golle oynadı ve yaşına rağmen formda. Hedefi, Gençlerbirliği'ni bu sezon fazla bekletmeden yeniden Süper Lig'e çıkartmak.
İşte Nobre'nin Goal Türkiye'ye yaptığı birbirinden samimi açıklamalar;
Türkiye'de geçen 15 sezon. Ama Nobre dendiğinde akıllara hep 'Fenerbahçe' geliyor. Neden?
Fenerbahçe'ye geldiğimde takım çok kritik pozisyondaydı. Beşiktaş ile aramızda 11 puan vardı.