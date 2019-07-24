Fenerbahçe, yeni sezona oldukça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal, takımın sezon boyunca önde baskı yapabilmesi için Avusturya kampında güçlendirme ağırlıklı antrenmanlar yaptırıyor. 2013-14 sezonundaki taktiğini bu sezon da uygulamak isteyen Yanal, şampiyonluğu getirecek ismi de belirledi...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
Güncelleme: 24.07.2019 10:15
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Audi Cup öncesi ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, daha sonra Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.
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Bu karşılaşmalarda ortaya konan güzel futbol camiayı sevindirirken, takımın yeni sezon öncesi yaşadığı değişim de takdir topladı.
Transfer harekâtının henüz tamamlanmamış olmasına rağmen yeni gelen oyuncuların sergilediği performans, takviye konusunda atılan adımların ne denli doğru olduğunu bir defa daha ortaya koydu.
Özellikle yeni transfer Vedat Muriç'in "İlk 11 için yeterli olur mu?" şeklindeki soru işaretlerini formayı giydiği ilk iki maçta attığı üç golle cevaplaması sarı-lacivertli camiada büyük bir sevinçle karşılandı.
Gençler ve geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyenlerin performansı da şimdiden göz doldurmaya yetti.