HaberlerGaleriİşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken...
İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken...
Süper Lig'de pazar günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, hedef bu maçtan 3 puanla çıkıp zirveyle arayı kapatmak. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Önceliğini sol bek ve golcü transferine veren Fenerbahçe, yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın...
13 Aralık 2019 Cuma 11:03
Güncelleme: 13.12.2019 11:03
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Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.
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Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör DamienComolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.
Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız.