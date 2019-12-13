İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken...

Süper Lig'de pazar günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, hedef bu maçtan 3 puanla çıkıp zirveyle arayı kapatmak. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Önceliğini sol bek ve golcü transferine veren Fenerbahçe, yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın...

13 Aralık 2019 Cuma 11:03 Güncelleme: 13.12.2019 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





