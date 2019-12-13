İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galeri İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken...

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken...

Süper Lig'de pazar günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, hedef bu maçtan 3 puanla çıkıp zirveyle arayı kapatmak. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Önceliğini sol bek ve golcü transferine veren Fenerbahçe, yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın...
13 Aralık 2019 Cuma 11:03 Güncelleme: 13.12.2019 11:03
İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken...

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken...

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken...

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken...

Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız.

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