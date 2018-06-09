İşte Fenerbahçenin Sven van Beek teklifi! (18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

RADU İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA!

?Kanarya'nın transfer gündeminde yer alan Stefan Radu hakkında Çizme'den flaş açıklamalar geldi. 10 yıldır Lazio'da oynayan ve bu takımın kaptanlığını yapan Rumen sol bekin menajerliğini yapan Matteo Materazzi, sarı-lacivertlilerin ilgisini doğrularken, "Fenerbahçe Radu'yu istiyor ancak resmi bir durum yok. Kulüpler oturup karşılıklı konuşmalı. Biz de gelecek hakkında karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı. İtalyan menajer, Radu'nun Lazio ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu hatırlatırken, "Radu, Lazio'da çok mutlu ancak geleceğini de düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.

Teklif 2 milyon euro

F.Bahçe'nin, Lazio'dan yılda 1.4 milyon euro kazanan Radu'ya 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürülmüştü. Stoper de oynayan Radu'nun, bu teklif nedeniyle kulübüyle sözleşme uzatmaya yanaşmadığı, Lazio'nun ise ücretine zam yaparak oyuncusunu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. (Fotomaç / 17 Temmuz)