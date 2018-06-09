İşte Fenerbahçenin Sven van Beek teklifi! (18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi) - Galeri - Fotomaç
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    İşte Fenerbahçe'nin Sven van Beek teklifi! (18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

    18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi
    9 Haziran 2018 Cumartesi, 16:20:16 Güncelleme: 04:19:33
    İşte Fenerbahçe'nin Sven van Beek teklifi! (18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
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    İşte Fenerbahçenin Sven van Beek teklifi! (18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

    İŞTE F.BAHÇE'NİN VAN BEEK TEKLİFİ
    Fenerbahçe defansını Feyenoord'dan Sven van Beek ile güçlendirmek istiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için yaptığı 5.5 milyon euro'luk teklifin reddedildiği öğrenildi. Feyenoord formasıyla 16'sı Avrupa kupası olmak üzere toplam 126 maça çıkan Van Beek için bu rakamı az bulan Hollanda ekibi, daha güçlü teklifler bekliyor. Fenerbahçe, sunduğu teklifini yükseltirse pazarlıklar sürecek, aksi halde Van Beek transferi rafa kalkacak. (Fotomaç / 18 Temmuz)

    İşte Fenerbahçe'nin Sven van Beek teklifi! (18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
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    İşte Fenerbahçenin Sven van Beek teklifi! (18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

    YERRY MİNA İÇİN KAPIŞMA
    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Yerry Mina'ya Everton, Leicester ve West Ham'dan sonra Boca Juniors da talip oldu. Arjantin ekibi, Kolombiyalı stoper için Barcelona'ya 10 milyon euro satın alma opsiyonlu 5 milyon euro'luk kiralama teklifinde bulundu. Barça, gelen diğer teklifleri de değerlendiriyor. (Fotomaç / 18 Temmuz)

    İşte Fenerbahçe'nin Sven van Beek teklifi! (18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
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    İşte Fenerbahçenin Sven van Beek teklifi! (18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

    VARGAS'TA RAKİP VİLLARREAL
    Kanarya'ya Matias Vargas transferinde ciddi rakip! Villarreal, 21 yaşındaki 'Maymuncuk' lakaplı futbolcu için kulübü Velez Sarsfield'e resmi teklifte bulundu. Arjantin temsilcisi, 1.68 boyundaki hücum oyuncusunun bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. F.Bahçe'nin ise henüz resmi bir girişimi yok. (Fotomaç / 18 Temmuz)

    İşte Fenerbahçe'nin Sven van Beek teklifi! (18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
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    • 102
    İşte Fenerbahçenin Sven van Beek teklifi! (18 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

    STEFAN RADU OLMADI
    Phillip Cocu'nun transferini çok istediği sol bek Stefan Radu kariyerine Lazio'da devam edecek. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 31 yaşındaki Rumen futbolcu, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini 2021'e kadar uzatma kararı aldı. (Fotomaç / 18 Temmuz)

    Radu'nun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması! (17 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
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    Radunun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması! (17 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

    RADU İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA!
    ?Kanarya'nın transfer gündeminde yer alan Stefan Radu hakkında Çizme'den flaş açıklamalar geldi. 10 yıldır Lazio'da oynayan ve bu takımın kaptanlığını yapan Rumen sol bekin menajerliğini yapan Matteo Materazzi, sarı-lacivertlilerin ilgisini doğrularken, "Fenerbahçe Radu'yu istiyor ancak resmi bir durum yok. Kulüpler oturup karşılıklı konuşmalı. Biz de gelecek hakkında karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı. İtalyan menajer, Radu'nun Lazio ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu hatırlatırken, "Radu, Lazio'da çok mutlu ancak geleceğini de düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.

    Teklif 2 milyon euro
    F.Bahçe'nin, Lazio'dan yılda 1.4 milyon euro kazanan Radu'ya 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürülmüştü. Stoper de oynayan Radu'nun, bu teklif nedeniyle kulübüyle sözleşme uzatmaya yanaşmadığı, Lazio'nun ise ücretine zam yaparak oyuncusunu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. (Fotomaç / 17 Temmuz)

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