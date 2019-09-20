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20 Eylül 2019, Cuma
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İşte Fenerbahçe'den ayrılan isimlerin karnesi

Fenerbahçe yeni sezonda sıfırdan bir kadro oluşturdu. 13 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, 16 isimle ise yollarını ayırdı. Yeni transferlerin performanslarından mutlu olan Yanal, takımdan gönderilen bazı isimler için ise oldukça üzgün. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen birçok isim gittiği takımlarda adeta vazgeçilmez oldular. İşte Sarı-Lacivertliler'den ayrılıp yeni takımlarında kahraman olan bazı isimlerin karnesi...

20 Eylül 2019 Cuma 21:39
İşte Fenerbahçe'den ayrılan isimlerin karnesi

Yeni sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe, gerek oyunuyla gerekse aldığı skorlarla geçtiğimiz seneyi taraftarlarında unutturdu.

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İşte Fenerbahçe'den ayrılan isimlerin karnesi

Takıma Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Garry Rodrigues, Max Kruse, Zanka, Deniz Türüç, Adil Rami, Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç, Murat Sağlam, Allahyar Sayyadmanesh ve Yasir Subaşı'nı katan Sarı Kanarya yepyeni bir kadro kurdu.

İşte Fenerbahçe'den ayrılan isimlerin karnesi

Kadroya kattığı 13 yeni isimle neredeyse sıfırdan bir takım oluşturan Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar yeni transferlerin performansların oldukça memnun durumda.

İşte Fenerbahçe'den ayrılan isimlerin karnesi

Özellikle Çaykur Rizespor'dan uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriç, hem Fenerbahçe'de hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.

İşte Fenerbahçe'den ayrılan isimlerin karnesi

Sarı-Lacivertliler takıma kattığı isimlerin yanında tam 16 isimle de yollarını ayırdı.

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