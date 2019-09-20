İşte Fenerbahçe'den ayrılan isimlerin karnesi

Fenerbahçe yeni sezonda sıfırdan bir kadro oluşturdu. 13 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, 16 isimle ise yollarını ayırdı. Yeni transferlerin performanslarından mutlu olan Yanal, takımdan gönderilen bazı isimler için ise oldukça üzgün. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen birçok isim gittiği takımlarda adeta vazgeçilmez oldular. İşte Sarı-Lacivertliler'den ayrılıp yeni takımlarında kahraman olan bazı isimlerin karnesi...