İşte Ersun Yanalın Slimani çözümü! - Fotomaç
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İşte Ersun Yanal'ın Slimani çözümü!
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, performansıyla taraftarın tepkisini çeken Slimani için farklı bir çözüm yolu denedi.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 09:56:51
Güncelleme: 10:03:43
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertli takımda eleştirilere hedef olan Islam Slimani, kaçırdığı goller nedeniyle ıslıklandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal yıldız futbolcusuna sahip çıkarken, perde arkasına da ulaşıldı.
Tecrübeli teknik direktörün devre arası kampında Slimani'yi motive etmek için yoğun çaba sarf ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Slimani - Ersun Yanal görüşmesi
Futbol Arena'nın haberine göre Ersun Yanal devre arası kampında Islam Slimani'yi motive etmek için Sporting Lizbon'da attığı gollerden oluşan bir klip hazırlattı.