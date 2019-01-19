İşte Ersun Yanalın Slimani çözümü! - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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İşte Ersun Yanal'ın Slimani çözümü!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, performansıyla taraftarın tepkisini çeken Slimani için farklı bir çözüm yolu denedi.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 09:56:51 Güncelleme: 10:03:43
İşte Ersun Yanalın Slimani çözümü!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

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İşte Ersun Yanalın Slimani çözümü!

Sarı lacivertli takımda eleştirilere hedef olan Islam Slimani, kaçırdığı goller nedeniyle ıslıklandı.

İşte Ersun Yanalın Slimani çözümü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal yıldız futbolcusuna sahip çıkarken, perde arkasına da ulaşıldı.

İşte Ersun Yanalın Slimani çözümü!

Tecrübeli teknik direktörün devre arası kampında Slimani'yi motive etmek için yoğun çaba sarf ettiği ortaya çıktı.

İşte Ersun Yanalın Slimani çözümü!

Fenerbahçe'de Slimani - Ersun Yanal görüşmesi


Futbol Arena'nın haberine göre Ersun Yanal devre arası kampında Islam Slimani'yi motive etmek için Sporting Lizbon'da attığı gollerden oluşan bir klip hazırlattı.

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