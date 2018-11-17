İşte 2019 model Fenerbahçe! - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    İşte 2019 model Fenerbahçe!

    Yeni hocasıyla müthiş bir çıkış yakalayan Sarı Kanarya'nın transfer listesi artık hazır.
    17 Kasım 2018 Cumartesi, 20:25:54 Güncelleme: 20:32:41
    İşte 2019 model Fenerbahçe!

    Fenerbahçe'den peşpeşe gelen bu kadro dışı kararları büyük yankı uyandırmış, ardından diğer takımlardan da flaş kararlar tek tek açıklanmıştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte 2019 model Fenerbahçe!

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan sonrası Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif'ın kadro dışı bırakılmıştı. Ali Koç bu kararların altına bizzat imza atmıştı. Koç'un açıklamalarına göre Volkan önce o dönem yardımcı antrenör olan Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü. Ayrıca kendisi ve Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı.

    İşte 2019 model Fenerbahçe!

    Aatif ve Dirar'ın ise disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar nedeniyle kadro dışı bırakıldıkları belirtilmişti.

    İşte 2019 model Fenerbahçe!

    Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybeden Trabzonspor'da da radikal kararlar alındı.

    İşte 2019 model Fenerbahçe!

    Sivasspor maçında oyundan çıkarken tribüne ve teknik ekibe sinirlenen Burak Yılmaz, Yeni Malatya maçının ardından kadro dışı bırakıldı.

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