Hollandada gündem Koeman! - Galeri - Fotomaç
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Hollanda'da gündem Koeman!
Fenerbahçe'de gönderilen Phillip Cocu'nun yerine derbiye takımın başında çıkan Erwin Koeman, Hollanda basınından büyük övgü aldı.
3 Kasım 2018 Cumartesi, 18:28:39
Güncelleme: 18:30:22
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı derbide sarı lacivertli ekibin başında bulunan Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman ülkesinde gündeme oturdu.
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Cocu'nun gitmesiyle kritik derbide takımın sorumluluğu verilen Koeman'a büyük övgüler yapılırken Fenerbahçe'deki geleceğinden de bahsedildi.
İŞTE HOLLANDA BASININDAKİ O YORUMLAR
Football Orenje: 'Bravo Erwin Koeman. Kovulan Cocu'nun ardından Fenerbahçe'yi devraldı ve 2-0 geriden gelip en azılı rakipleri Galatasaray'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Ayrıca maçı kazanmak adına büyük şansları da kaçırdı. Hollandalı teknik adam Cocu'nun yerine getirilebilir mi?'
De Telegraaf: 'Kovulan Cocu'nun yerine Fenerbahçe'nin başına geçen Erwin Koeman, kendilerine hiç şans verilmeyen İstanbul Derbisi'nde Galatasaray'la berabere kalarak büyük bir başarı elde etti.