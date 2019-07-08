Hasan Kartal açıkladı! İşte F.Bahçe'nin Muriqi için ödediği rakam - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Hasan Kartal açıkladı! İşte F.Bahçe'nin Muriqi için ödediği rakam

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi transferinin maddi detaylarını açıkladı. İşte Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamaları...
8 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23 Güncelleme: 08.07.2019 14:37
Hasan Kartal açıkladı! İşte F.Bahçe'nin Muriqi için ödediği rakam

TRT Spor canlı yayınına konuşan Hasan Kartal, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro civarı para alacaklarını, gelecek oyuncularla birlikte toplam değer olarak kulübe 5 milyon Euro gireceğini söyledi.

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Hasan Kartal açıkladı! İşte F.Bahçe'nin Muriqi için ödediği rakam

Hasan Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'den 3.5 milyon Euro para alacağız. Alacağımız oyuncularla birlikte bu rakam 5 milyon Euro'yu bulacak."

Hasan Kartal açıkladı! İşte F.Bahçe'nin Muriqi için ödediği rakam

"24 yaşındaki bir çocuğun kulüp başkanı gibi düşünmesi mümkün değil. Onunla bizim bakış açımız farklı.

Hasan Kartal açıkladı! İşte F.Bahçe'nin Muriqi için ödediği rakam

Biz Vedat'ı çocuğumuz olarak gördük, onun iyiliğini düşündük. Yapmış olduğu açıklamanın art niyetli olduğunu düşünmüyorum, onun iyiliğini istedik."

Hasan Kartal açıkladı! İşte F.Bahçe'nin Muriqi için ödediği rakam

"Abdurrahim Albayrak'ın aradığına dönmedim gibi bir şey yok, onla bu konuyu görüşmedim.

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