Hasan Çetinkaya: Eden Hazard Fenerbahçeye geleceğine söz verdi - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Hasan Çetinkaya: ''Eden Hazard Fenerbahçe'ye geleceğine söz verdi"

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde uzun yıllar kulüpte görev yapan Hasan Çetinkaya açıklamalarda bulundu. Çetinkaya "Eden Hazard bir gün Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi" dedi.

27 Kasım 2018 Salı, 12:06:59 Güncelleme: 12:14:31
Hasan Çetinkaya: Eden Hazard Fenerbahçeye geleceğine söz verdi

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Eden Hazard, Robert Lewandwoski ve Vincent Janssen ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Lig Radyo'ya konuşan Hasan Çetinkaya şuları söyledi:

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Hasan Çetinkaya: Eden Hazard Fenerbahçeye geleceğine söz verdi

''EDEN HAZARD FENERBAHÇE'DE OYNAYACAĞINA SÖZ VERDİ"

"Eden Hazard bir gün Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi.

Hasan Çetinkaya: Eden Hazard Fenerbahçeye geleceğine söz verdi

Lewandowski için Lech Poznan ile anlaşmıştık ama kendisi son anda Dortmund'u seçti. Eğer alabilseydik herkes, "Bu kim?" diyecekti.

Hasan Çetinkaya: Eden Hazard Fenerbahçeye geleceğine söz verdi

"MALINOVSKY'İ DE ÇOK İSTEDİK"

Malinovsky'i de çok istedik ama Genk opsiyonunu kullanınca transferi gerçekleştiremedik.

Hasan Çetinkaya: Eden Hazard Fenerbahçeye geleceğine söz verdi

''Janssen'in transferini gece yarısı 3'te bitirdik. Advocaat bu transferde çok yardımcı oldu, hakkını vermek lazım. Janssen'i zor aldık ama sakatlık yaşaması büyük şanssızlıktı.''

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