Hasan Çetinkaya: Eden Hazard Fenerbahçeye geleceğine söz verdi - Galeri - Fotomaç
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Hasan Çetinkaya: ''Eden Hazard Fenerbahçe'ye geleceğine söz verdi"
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde uzun yıllar kulüpte görev yapan Hasan Çetinkaya açıklamalarda bulundu. Çetinkaya "Eden Hazard bir gün Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi" dedi.
27 Kasım 2018 Salı, 12:06:59
Güncelleme: 12:14:31
Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Eden Hazard, Robert Lewandwoski ve Vincent Janssen ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Lig Radyo'ya konuşan Hasan Çetinkaya şuları söyledi:
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''EDEN HAZARD FENERBAHÇE'DE OYNAYACAĞINA SÖZ VERDİ"
"Eden Hazard bir gün Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi.
Lewandowski için Lech Poznan ile anlaşmıştık ama kendisi son anda Dortmund'u seçti. Eğer alabilseydik herkes, "Bu kim?" diyecekti.
"MALINOVSKY'İ DE ÇOK İSTEDİK"
Malinovsky'i de çok istedik ama Genk opsiyonunu kullanınca transferi gerçekleştiremedik.
''Janssen'in transferini gece yarısı 3'te bitirdik. Advocaat bu transferde çok yardımcı oldu, hakkını vermek lazım. Janssen'i zor aldık ama sakatlık yaşaması büyük şanssızlıktı.''