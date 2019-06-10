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Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve adı Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anılan Hasan Ali Kaldırım, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:55
Güncelleme: 10.06.2019 10:55
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Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Sezonun bitmesinin ardından Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde en az 10 futbolcunun daha ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de ayrılacağı iddia edilen isimlerden birisi de Hasan Ali Kaldırım...
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiyen başarılı sol bek, geçtiğimiz günlerde EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanan Fransa maçında gösterdiği etkili performansla Avrupa basınında da kendisine yer bulmuştu.
Adı West Ham United ile anılan 29 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.