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Golcü transferi resmen açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray...
Slimani ve Frey'den istediği verimi alamayan ve oyuncuların beklentileri karşılayamaması üzerine forvet arayışına yönelen Fenerbahçe, Changchun Yatai'de forma giyen Nijeryalı Odion Ighalo'ya yönelmişti.
15 Şubat 2019 Cuma 13:01
Güncelleme: 15.02.2019 13:01
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Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gündem ligi üst sıralarda bitirip sezon sonu forvet transferi yapmak...
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, gerekli takviyeleri yapmak için kolları sıvarken sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.
Transfer listesinde adı Galatasaray'la da geçen Nijeryalı Odion Ighalo'yu isteyen Fenerbahçe'ye haber var...
28 maçta attığı 20 gole rağmen Changchun Yatai'nin Çin Süper Ligi'nde küme düşmesine engel olamayan 29 yaşındaki golcü sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Nijerya Milli Takım teknik direktör Gernot Rohr da öğrencisinin Türkiye'den teklif aldığını resmen açıklamıştı.