Geçmişteki sözleri Volkan Demireli yaktı! - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Geçmişteki sözleri Volkan Demirel'i yaktı!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından merak edilen ilk sorulardan birisi de kadro dışı kalan futbolcuların affedilme ihtimalleri...
15 Aralık 2018 Cumartesi, 09:47:21 Güncelleme: 09:50:19
Geçmişteki sözleri Volkan Demireli yaktı!

Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isim ise Volkan Demirel... Hürriyet'te yer alan habere göre; Tecrübeli file bekçisi ve Fenerbahçe'nin emektar ismini taraftarlar tekrar takımın başında görmek istiyor. Ancak bir engel var...

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Geçmişteki sözleri Volkan Demireli yaktı!

Ersun Yanal'ın göreve dönüşünün ardından kadro dışı bırakılan 4 ismin de affedileceği konuşuluyordu.

Geçmişteki sözleri Volkan Demireli yaktı!

Bu isimler Volkan Demirel, Ozan Tufan, Dirar ve Aatıf'tı... Durumu en çok merak edilen ve konuşulan isim ise Volkan Demirel...

Geçmişteki sözleri Volkan Demireli yaktı!

Ancak Ersun Yanal'ın Volkan Demirel konusunda kararsız olduğu anlaşmanın ardından ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

Geçmişteki sözleri Volkan Demireli yaktı!

Bunun nedeninin isi tecrübeli kalecinin 2014 yılında, "Ersun Yanal dönemi de dahil Aykut Kocaman'ın sistemiyle şampiyon olduk" demesi olduğu öğrenildi.

Geçmişteki sözleri Volkan Demireli yaktı!

Volkan Demirel konusunda Ersun Yanal'ın talebinin ne olacağı ve yönetimin nasıl bir karar alacağı merak konusu...

Geçmişteki sözleri Volkan Demireli yaktı!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından merak edilen ilk sorulardan birisi de kadro dışı kalan futbolcuların affedilme ihtimalleri...

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