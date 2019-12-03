Geceye damga vuran an! Ferdi'nin şovundan sonra Ersun Yanal... (Fenerbahçe - İstanbulspor maçından kareler...)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu performansıyla mücadeleye damga vurdu. İlk yarıda bir gol ve bir asistlik performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu'nun golünden sonra teknik direktör Ersun Yanal'ın tepkisi gecenin güzel karelerinden biriydi. İşte o anlar ve mücadeleden kareler...
3 Aralık 2019 Salı 22:26
Güncelleme: 03.12.2019 22:26
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Fenerbahçe ile İstanbulspor karşılaşmasın'da Ferdi Kadıoğlu performansıyla ön plana çıktı.
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Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı, Süper Lig'de istediği şansları bir türlü bulamıyordu.
Teknik direktör Ersun Yanal, Türkiye Kupası mücadelesinde genç futbolcuya ilk 11'de şans verdi.
Ferdi Kadıoğlu oynadığı futbolla herkesi mest ederken ilk yarıda attığı 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.
Fenerbahçe'nin attığı ilk gol, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç iş birliği ile gelirken teknik direktör Ersun Yanal gole çok sevindi.