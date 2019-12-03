Geceye damga vuran an! Ferdi'nin şovundan sonra Ersun Yanal... (Fenerbahçe - İstanbulspor maçından kareler...)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu performansıyla mücadeleye damga vurdu. İlk yarıda bir gol ve bir asistlik performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu'nun golünden sonra teknik direktör Ersun Yanal'ın tepkisi gecenin güzel karelerinden biriydi. İşte o anlar ve mücadeleden kareler...

3 Aralık 2019 Salı 22:26 Güncelleme: 03.12.2019 22:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





