Garry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın eski şampiyon yıldızlarından Garry Rodrigues, sarı kırmızılılarda gösterdiği performans ile 9 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olmuştu. Fenerbahçe ise bu sezon oyuncuyu bedelsiz olarak kiralayarak takıma kazandırdı. Bu olay Galatasaray taraftarlarını ciddi manada kızdırdı. Oyuncunun bedava alınıp Babel'e yıllık 2.5 milyon euro ödenmesi isyan ettirdi.