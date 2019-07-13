HaberlerGaleriGarry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri
Garry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın eski şampiyon yıldızlarından Garry Rodrigues, sarı kırmızılılarda gösterdiği performans ile 9 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olmuştu. Fenerbahçe ise bu sezon oyuncuyu bedelsiz olarak kiralayarak takıma kazandırdı. Bu olay Galatasaray taraftarlarını ciddi manada kızdırdı. Oyuncunun bedava alınıp Babel'e yıllık 2.5 milyon euro ödenmesi isyan ettirdi.
13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:47
Güncelleme: 13.07.2019 11:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Garry Rodrigues'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Fenerbahçe yönetimi Galatasaray formasıyla önemli istatistiklere imza atmış yıldız oyuncuyu kadrosuna katarken en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi de başardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Al İttihad kulübünde yılda 4 milyon Euro kazanan Rodrigues'e Fenerbahçe 2 yıl için 4 milyon Euro verecek. Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncunun ücretini yarıya indirmiş oldu.
Bu transferde ikinci önemli başarı ise Fenerbahçe'nin Al İttihad takımına tek kuruş bile kiralama ücreti ödemeyecek olması. Transfer bu haliyle FFP kuralları için de Fenerbahçe'ye avantaj sağladı.
İşte Fenerbahçe'nin Rodrigues'i resmen açıklamasının ardından gelen sosyal medya paylaşımları ve o tepkiler: