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Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Sambacı yıldız...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı. Bu sezon savunma hattında yaşadığı problemler nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan sarı-lacivertliler gelecek sezon aynı hataya düşmemek için transferde ince eleyip sık dokuyor. Kanarya, Galatasaray'ın da devrede olduğu yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer detayları...
28 Mayıs 2020 Perşembe 06:42
Güncelleme: 28.05.2020 06:42
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Fenerbahçe takımdaki stoper eksikliğini yaz transfer döneminde kapatmak için harekete geçti. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmişti.
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Bu sezon savunma konusunda yaşadığı sıkıntı sebebiyle zor haftalar yaşayan Kanarya, şampiyonluk yarışının da uzağında kalarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Defansın ortasında Martin Skrtel'in yerini dolduramayan sarı-lacivertliler Adil Rami, Simon Falette, Mathias Zanka gibi stoper takviyeleri yapmıştı.
3 futbolcu da beklenen performansı sergilemeyezken, defans hattında yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarına sebep olmuştu.
Serdar Aziz'in partneri olarak orta saha menşei Jailson forma giyerken, Brezilyalı futbolcunun asıl mevkisinin stoper olmaması hataları da beraberinde getirdi ve Fenerbahçe kritik maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla lig yarışından koptu.