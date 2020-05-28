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Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Sambacı yıldız...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı. Bu sezon savunma hattında yaşadığı problemler nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan sarı-lacivertliler gelecek sezon aynı hataya düşmemek için transferde ince eleyip sık dokuyor. Kanarya, Galatasaray'ın da devrede olduğu yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer detayları...

28 Mayıs 2020 Perşembe 06:42 Güncelleme: 28.05.2020 06:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





